참교육학부모회-안민석, “공교육 공공성과 교육 민주성 회복해야” 정책 협약

세줄 요약 참교육학부모회 경기지부가 안민석 경기도교육감 예비후보와 정책협약을 맺고 공교육 공공성, 교육 민주성, 교육격차 해소, 학부모 참여 확대를 약속했다. 공공돌봄과 정신건강 지원, 학생 인권과 민주시민교육, 디지털 교육 공공성도 담겼다. 참교육학부모회 경기지부, 안민석과 정책협약 체결

공교육 공공성·교육 민주성 회복, 격차 해소 강조

학부모 참여 복원과 교육공동체 회복도 제시

이미지 확대 참교육을 위한 전국 학부모회 경기지부가 6일 안민석 캠프사무소에서 안민석 경기도교육감 예비후보와 정책협약 및 지지선언을 했다. (안민석 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 참교육을 위한 전국 학부모회 경기지부가 6일 안민석 캠프사무소에서 안민석 경기도교육감 예비후보와 정책협약 및 지지선언을 했다. (안민석 캠프 제공)

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참교육을 위한 전국 학부모회(참교육학부모회) 경기지부가 공교육의 공공성과 교육 민주성 회복을 내세우며 안민석 경기도교육감 예비후보와 정책협약을 체결하고 지지를 선언했다.참교육학부모회 경기지부는 6일 안 예비후보 캠프에서 “우리가 지지하는 것은 특정 후보에 대한 기대만이 아니라, 공교육의 공공성과 교육의 민주성, 교육격차 해소와 교육공동체 회복이라는 공동의 가치”라며 “아이들의 배움과 삶, 교사의 교육활동, 학부모의 신뢰가 함께 회복되지 않고서는 경기도 교육의 미래도 바로 설 수 없다”고 강조했다.그러면서 “지금 필요한 것은 분열과 대립이 아니라 교육의 본질을 중심에 둔 연대와 책임”이라며 “안 후보가 오늘의 협약과 약속을 바탕으로 시민과 함께 경기도 교육의 변화를 만들어가길 기대한다”고 밝혔다.이날 정책협약에는 교육 주권 회복과 공공성 강화, 교육참여 구조 개편, 학부모 정책 참여 체계 복원, 공공급식 공공성 강화, 보편적 책임교육 실현, 공공돌봄 및 정신건강 지원 체계 구축, 학생 인권과 민주시민교육 안착, 디지털·미래교육 공공성 확보 등의 내용이 담겼다.안민석 캠프 성기선 상임선거대책위원장은 “지난 4년을 보면 학부모가 교육의 주체라기보다 마치 민원인처럼 취급되면서 불통의 교육행정을 해온 것으로 보인다”며 “앞으로 학부모와의 소통이 원활하게 이뤄지고 함께 만들어가는 교육 대전환이 되도록 하겠다”고 화답했다.