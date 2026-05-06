격전장 된 하남갑… “이광재 예산 기대감” “이용으로 정권 견제”

보선·경기지사 승부처 가 보니

이미지 확대 어린이날 ‘동심 잡기’ 5일 6·3 지방선거 경기 하남갑 국회의원 보궐 후보들이 지역 행사에 각각 참석해 지지를 호소헀다. 이광재 더불어민주당 후보가 하남종합운동장에서 열린 어린이날대축제에서 어린이와 하이파이브를 하고 있다.

이광재 후보 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 어린이날 ‘동심 잡기’ 5일 6·3 지방선거 경기 하남갑 국회의원 보궐 후보들이 지역 행사에 각각 참석해 지지를 호소헀다. 이광재 더불어민주당 후보가 하남종합운동장에서 열린 어린이날대축제에서 어린이와 하이파이브를 하고 있다.

이광재 후보 페이스북 캡처

이미지 확대 어린이날 ‘동심 잡기’ 5일 6·3 지방선거 경기 하남갑 국회의원 보궐 후보들이 지역 행사에 각각 참석해 지지를 호소헀다. 이용 국민의힘 후보가 감일문화공원에서 열린 행사에서 아이들과 기념 촬영을 하는 모습.

강동용 기자 닫기 이미지 확대 보기 어린이날 ‘동심 잡기’ 5일 6·3 지방선거 경기 하남갑 국회의원 보궐 후보들이 지역 행사에 각각 참석해 지지를 호소헀다. 이용 국민의힘 후보가 감일문화공원에서 열린 행사에서 아이들과 기념 촬영을 하는 모습.

강동용 기자

세줄 요약 경기 하남갑과 수원에서 보궐·지사 선거가 격전 양상으로 번졌다. 하남갑은 이광재의 예산 확보 기대와 철새 정치인 반감, 이용의 정권 견제론이 충돌했다. 수원은 추미애의 중량감과 양향자·조응천의 반도체 경제 공약이 주목받았다. 하남갑, 이광재 예산 기대와 철새 반감 교차

이용, 친윤계 책임론 넘고 정권 견제론 공략

수원, 추미애 중량감과 반도체 공약 주목

2026-05-06 6면

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추미애 더불어민주당 후보의 경기지사 출마로 보궐선거가 치러지는 경기 하남갑 지역은 이광재 민주당 후보에 대한 ‘철새 정치인’이라는 반감과 이용 국민의힘 후보를 둘러싼 ‘친윤(윤석열)계 책임론’이 맞붙어 치열한 민심 쟁탈전이 벌어지고 있었다.5일 경기 하남시 신장전통시장에서 만난 상인 여봉열(72)씨는 “이광재는 도지사도 지낸 능력 있는 정치인 아니냐”며 “여당 정치인이 당선돼야 예산을 확실하게 끌어올 역량이 될 것”이라고 기대감을 내비쳤다. 최은자(61)씨 역시 “이광재가 얼마 전에 시장에 왔는데 정치판에 오래 있던 사람치고 때가 안 묻어 보이는 경륜에 신뢰가 간다”며 힘을 실었다.하지만 하남이 중량급 정치인들의 ‘정치적 징검다리’로 전락했다는 비판도 거셌다. 하남시청 사거리에서 만난 한모(47)씨는 “추미애가 2년 만에 떠나더니 또 연고 없는 새 인물을 보냈다”며 “이광재도 잠깐 하다가 더 좋은 자리로 가버릴 것 같다”고 우려했다. 최진수(66)씨는 “철새들이 2년씩만 해서 하남이 발전하겠냐”며 “하남에 꾸준히 관심을 가져온 이용이 낫다”고 목소리를 높였다.이러한 접전 양상은 하남의 정치 지형에서 기인했다. 하남은 과거 ‘보수 텃밭’으로 분류됐지만 최근 미사·위례·감일 등 신도시 개발로 정치 지형이 급변했다. 22대 총선에서도 추 후보는 이용 후보와의 양자 대결에서 1199표 차의 신승을 거뒀다.정권 견제론이나 야당 비판론을 잣대로 표심을 굳힌 이들도 있었다. 감일동 어린이날 행사장에서 만난 이정민(38)씨는 “세금으로 돈을 퍼주는 선심성 정책을 반복하는 정부에 반감이 든다”며 정권 견제 의사를 드러냈다. 반면 대학생 윤모(25)씨는 “(중동) 전쟁 같은 위기 상황에서 정부에 비협조적인 정당에는 표를 줄 수 없다”며 “특히 이용은 윤석열 전 대통령과 가까운 사람 아니냐”고 되물었다.한편 추 후보와 양향자 국민의힘 후보, 조응천 개혁신당 후보가 경쟁하는 경기지사 레이스는 전통적인 민주당 지지세와 이를 꺾으려는 ‘정권 견제론’ 사이에 긴장감이 팽팽한 모습이었다.특히 ‘경기 정치 1번지’ 수원은 민주당의 아성을 증명하듯 여당 후보의 중량감에 주목하는 분위기가 역력했다. 영통구청 인근에서 만난 송남규(54)씨는 “6선 의원과 장관까지 폭넓은 경험이 행정에 도움될 것”이라며 추 후보에 대한 기대감을 표했다. 팔달문 인근 상인 김해준(57)씨도 “추미애의 시원한 정치 스타일을 선호한다”고 말했다.반면 ‘민주당 독주’에 대한 견제 심리도 만만찮았다. 영동시장에서 만난 김수철(53)씨는 “민주당 지지자였지만 부동산 정책을 투기로 규정하고 밀어붙이는 정부에 견제가 필요해 보수 후보를 찍겠다”고 밝혔다. 문광필(67)씨도 “민주당 정치인들의 위에서 힘으로 누르는 태도에 거부감이 있다”며 “추 후보의 강한 이미지보다 양 후보의 포용력 있는 모습에 마음이 간다”고 비교했다.후보의 ‘실무 전문성’에 주목하는 목소리도 포착됐다. 수원시민 백선아(36)씨는 “삼성전자 출신 양향자가 ‘반도체 경제’를 제일 잘 아는 적임자”라고 평가했다. 영통구에 사는 이준석(32)씨는 “조응천 후보가 미는 경기남부 반도체 벨트 덕분에 수원이 수혜를 받을 수 있을 것”이라며 “양 후보는 당 눈치를 보느라 실행력이 떨어질까 우려된다”고 짚었다.