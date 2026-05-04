국힘·개혁신당 “사법 쿠데타 저지”… 선거 연대 신호탄 되나

조작기소 아닌 ‘공소취소 특검’ 규정

“법치 파괴에 범국민 저항 운동 시작”

오세훈 ·조응천·양향자 등 공동성명

수도권 후보 이어 전국 확산 움직임

범야 공조에 후보 단일화 가능성도

이미지 확대 6·3 지방선거 수도권 광역단체장 야권 후보들이 4일 국회 의원회관에서 열린 ‘사법 쿠데타 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의’에서 손을 맞잡은 채 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 양향자 경기지사 후보, 유정복 인천시장 후보, 오세훈 서울시장 후보, 개혁신당 조응천 경기지사 후보, 김정철 서울시장 후보.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 수도권 광역단체장 야권 후보들이 4일 국회 의원회관에서 열린 ‘사법 쿠데타 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의’에서 손을 맞잡은 채 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 양향자 경기지사 후보, 유정복 인천시장 후보, 오세훈 서울시장 후보, 개혁신당 조응천 경기지사 후보, 김정철 서울시장 후보.

홍윤기 기자

세줄 요약 국민의힘과 개혁신당이 민주당의 윤석열 정권 조작기소 특검법을 ‘사법 쿠데타’로 규정하며 저지 연대를 본격화했다. 수도권 광역단체장 후보들이 긴급 회의를 열고 범국민 서명운동과 정당을 넘는 공조를 선언해 선거 연대 가능성도 커졌다. 민주당 특검법 추진에 야권 저지 연대 본격화

수도권 광역단체장 후보들 긴급 연석회의 개최

국민의힘·개혁신당 선거 연대 가능성 주목

2026-05-05 4면

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6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당의 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’ 추진이 주요 변수로 떠오른 가운데 야권은 ‘특검 저지’ 연대를 본격화하며 반전을 모색하고 있다. ‘법치주의 수호’를 내건 공동 대응 기류는 수도권 광역단체장 후보 간 공조를 시작으로 강원과 영남권 등 전국으로 확산하는 분위기다. 이를 계기로 지지부진하던 국민의힘과 개혁신당 간 선거 연대도 현실화할지 주목된다.국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 유정복 인천시장 후보, 개혁신당 조응천 경기지사 후보와 김정철 서울시장 후보는 4일 국회 의원회관에서 ‘사법 쿠데타 저지를 위한 수도권 광역단체장 긴급 연석회의’를 열었다.이 자리에서 후보들은 “민주당이 발의한 특검법은 이재명 대통령의 모든 범죄 혐의를 지우려는 범죄 삭제 특검법이고, 특정인의 안위를 위해 헌정 질서를 정면으로 훼손하는 중대한 법치 파괴 행위”라며 “범국민 저항 운동을 시작한다”고 밝혔다.이들은 성명문에서 ▲민주당의 ‘이재명 셀프 면죄 특검법’ 즉각 철회 ▲이 대통령의 공소취소 거부 선언 ▲민주당 정원오 서울시장·박찬대 인천시장·추미애 경기지사 후보의 입장 촉구 ▲범국민 온라인 서명운동 전개 ▲정당·진영을 떠난 연대 등의 내용에 합의했다. 성명문에는 양향자 국민의힘 경기지사 후보도 이름을 올렸다.야권은 민주당의 조작기소 특검을 ‘공소취소 특검’으로 규정하고 정권 견제론을 전면에 띄웠다. 국민의힘 광역단체장 후보들은 한목소리로 ‘이재명 방탄 입법’이라며 연대 동참 의사를 밝혔다. 김진태 강원지사 후보는 페이스북에 “수도권 후보 연석회의에 적극 공감한다”며 “전국의 후보들에게 확대해 주기 바란다”고 했고, 대구·경북(TK)과 부산·울산·경남 광역단체장 후보들도 6일 모여 머리를 맞댈 계획이다.특검 저지 연대를 계기로 국민의힘과 개혁신당이 본격적인 선거 연대에 나설지도 주목된다. 선거 연대가 이뤄지면 선거 막판 후보들 간의 단일화로 이어질 수 있다는 관측도 일각에서 나온다. 하지만 일단 후보들은 특검 저지와 단일화는 별개라며 선을 긋고 있다.조 후보는 “여기서 밀리면 부산 앞바다에 다 빠진다는 절박한 심정으로 (연대)하는 것”이라며 “정치공학적으로 단일화에 도움이 되느냐 마느냐 하는 생각은 하나도 없다”고 선을 그었다. 박성훈 국민의힘 수석대변인도 “선거 연대를 말하기에는 아직 이른 시기”라고 했다.하지만 정치권에서는 지선 막판 보수 결집 양상이 뚜렷해질 경우 단일화 압력이 커질 수밖에 없다고 전망한다. 특히 3파전으로 치러지는 경기지사 선거의 경우 단일화가 선거 승패를 좌우할 가능성도 적지 않다.당장 양 후보가 이날 연석회의 초반에만 참석한 뒤 경선 경쟁자였던 이성배 전 MBC 아나운서와의 오찬 일정을 이유로 일찍 자리를 뜬 것 역시 향후 조 후보와의 경쟁 구도를 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.