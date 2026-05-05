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한자리 모인 여당 부·울·경 후보들

정청래 더불어민주당 대표가 4일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 6·3 지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 후보들과 함께 ‘HMM 부산으로 옵니다’라는 문구가 적힌 손팻말을 들고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정 대표, 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보, 하정우 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보.

부산 연합뉴스