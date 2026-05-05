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한자리 모인 여당 부·울·경 후보들

입력 2026-05-05 00:10
수정 2026-05-05 00:10
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한자리 모인 여당 부·울·경 후보들
한자리 모인 여당 부·울·경 후보들 정청래 더불어민주당 대표가 4일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 6·3 지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 후보들과 함께 ‘HMM 부산으로 옵니다’라는 문구가 적힌 손팻말을 들고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정 대표, 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보, 하정우 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보.
부산 연합뉴스


정청래 더불어민주당 대표가 4일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 6·3 지방선거 부산·울산·경남 공천자대회에서 후보들과 함께 ‘HMM 부산으로 옵니다’라는 문구가 적힌 손팻말을 들고 있다. 앞줄 왼쪽부터 정 대표, 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보, 하정우 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보.

부산 연합뉴스

2026-05-05 3면
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