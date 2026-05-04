“자고 나면 여론 뒤바뀌는데…” 영남권 여당 후보들 노심초사

‘조작기소 특검법’ 여론에 촉각

김부겸 “격전지 후보에게 부담

당에서 신중하게 접근해 가야”

세줄 요약 민주당이 추진하는 윤석열 정권 조작기소 특검법을 두고 영남권 격전지 캠프가 선거 악재를 걱정했다. 중도층 민심이 흔들리고 보수 결집의 빌미가 될 수 있다는 우려가 컸다. 김부겸 후보도 당의 신중한 판단을 요청했다. 영남권 캠프, 특검법 추진에 선거 악재 우려

중도층 이탈·보수 결집 가능성 경계

김부겸 후보, 당의 신중한 판단 요청

2026-05-05 3면

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더불어민주당이 추진 중인 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’을 두고 영남권 등 격전지 캠프에서는 선거 판세에 악영향을 미칠까 노심초사하는 분위기가 역력하다. 어렵게 잡은 중도층 민심도 잃고 보수 결집 빌미만 줄 수 있는 탓이다.민주당 영남권 캠프 한 관계자는 4일 서울신문과의 통화에서 “영남권은 민주당 지지층은 물론이고 중도층과 국민의힘 지지자 일부까지도 끌어와야 승산을 기대할 수 있다”며 “이 시기에 민감한 법안을 끌어오는 건 다시 고민해야 한다”고 밝혔다.그러면서 “인물 보고 투표하려 했던 유권자들을 돌아서게 만들 수 있다”면서 “영남권은 하룻밤 사이에 여론이 바뀔 수 있다. 늘 그게 걱정”이라고 토로했다.또 다른 영남권 캠프 관계자도 “정치권에서 부는 바람이 지역에 더 큰 영향을 준다”며 “특검을 추진하는 의원들은 나름 이유와 명분, 절박함이 있겠지만 예민한 시기에 꼭 해야 하나. 선거 지나고 추진하는 게 좋지 않을까 생각한다”고 전했다.김부겸 민주당 대구시장 후보도 대구 달서구의 선거사무소에서 열린 기자회견에서 “어려운 지역에서 열심히 하고 있는 후보들의 처지를 생각한다면 법안을 내거나 자신들의 입장을 밝힐 때도 이런 부분들을 염두에 둬야 한다”며 “예상되는 우려에 대해 심사숙고해서 일을 진행해 달라는 입장”이라고 밝혔다. 격전지에서 뛰고 있는 후보에게 부담이 될 수 있는 사안에 대해서는 당이 신중한 접근을 해 달라고 요청한 것이다.다만 수도권 캠프는 영남권에 비해서는 특검법에 대한 민감도가 다소 덜한 것으로 보인다. 수도권의 한 캠프 관계자는 “부동산 이슈는 직접적 영향이 있을 수 있는데, 이쪽은 특검법에는 그렇게 예민하게 반응하지 않는 것 같다”며 “후보가 어떤 입장을 갖는다고 해도 그게 곧바로 영향을 주진 않을 것 같다. 당에서 알아서 잘 할 것”이라고 했다.