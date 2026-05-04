“하정우, 정 많은, 우리 아들”… 與, 부산 지원사격

정청래, 이름 ‘깜짝 삼행시’ 짓기도

김경수 찾아가 “노무현의 꿈 실현”

하 “북구의 아들 반겨 주셔 힘이 나”

이미지 확대 더불어민주당 정청래(왼쪽 두 번째) 대표와 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 하정우(네 번째) 후보가 부산 구포시장에서 상인들과 기념촬영을 하고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정청래(왼쪽 두 번째) 대표와 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 하정우(네 번째) 후보가 부산 구포시장에서 상인들과 기념촬영을 하고 있다.

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세줄 요약 정청래 민주당 대표가 부산 북구갑 재보선 지원을 위해 구포시장을 찾아 하정우 후보와 함께 민심을 훑었다. 삼행시로 후보를 띄우고 상인들과 셀카를 찍으며 현장 행보를 강화했다. 이어 부산·울산·경북까지 돌며 영남 표심 공략에 속도를 냈다. 정청래, 부산 북구갑 찾아 하정우 지원

구포시장 돌며 민심 청취와 삼행시 화제

창원·진주 이동하며 영남 표심 공략

2026-05-04 4면

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정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회의원 재보궐선거 ‘핫플레이스’로 떠오른 부산 북구갑을 찾아 하정우 후보 지원사격에 나섰다. 상대적으로 덜 알려진 ‘정치 신인 하정우’를 띄워 주기 위해 하 후보 이름으로 직접 삼행시를 짓기도 했다.정 대표는 이날 하 후보와 우산을 같이 쓰고 북구 구포시장을 돌며 바닥 민심을 청취했다. 시민들과 셀카를 찍는가 하면 정육점에 들어가 생고기를 같이 썰어 보기도 했다. 이마를 훤히 드러내는 등 이미지 변신에 나선 하 후보는 수첩을 꺼내 상인들의 민원을 꼼꼼히 적었다.정 대표가 이 자리에서 “하정우는, 정이 많은, 우리의 자랑스러운 아들”이라며 ‘깜짝 삼행시’를 짓자 하 후보는 고개를 숙이면서 박수로 감사의 뜻을 표했다.정 대표는 일정을 마친 뒤 기자들과 만나 “하 후보가 구덕고 출신이라는 것도 많이 알고, 관심이 굉장히 높은 것 같다”며 “마치 고향을 떠났다 성공해서 돌아온 아들을 맞이하는 금의환향의 분위기”라고 강조했다. 이어 “부산을 위해 민주당이 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”﻿고 덧붙였다.하 후보는 자신을 ‘북구의 아들’이라고 소개하며 “북구 전체에서 저를 너무 많이 반겨 주셔서 힘이 난다. 당대표가 북구와 부산의 발전을 위해 죽도록 뛰라고 말씀하셨는데, ‘죽도록’을 넘어 몸이 사라질 정도로 열심히 뛰겠다”고 했다.무소속 한동훈 후보도 이날 구포시장에서 일정을 소화했으나 정 대표·하 후보 일행과는 마주치지 않았다.정 대표는 이날 오후 경남 창원으로 이동해 김경수 경남지사 후보 선거사무소 개소식에 참석해서는 “노무현의 못다 이룬 꿈을 가장 노무현답게 실현할 김경수”라며 김 후보를 치켜세웠다. 정 대표는 개소식이 끝나고 진주로 이동해 ‘제25회 논개제’ 행사장을 방문했다. 전날 경북 포항을 찾은 뒤 영남에서 2박 3일 일정을 수행 중인 정 대표는 4일 부산항컨벤션센터에서 현장 최고위원회의를 연 다음 부산·울산·경남과 경북 공천자 대회에 각각 참석하는 등 영남 표심 확보에 총력을 기울일 계획이다.