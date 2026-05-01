추미애, 핵심 공약 챙길 후보직속 ‘13개 특별위원회’ 가동…원팀 선대위 완성

세줄 요약 추미애 경기도지사 후보가 반도체, AI, 경기북부 균형발전 등 핵심 공약을 직접 챙길 후보직속 특별위원회 13개를 가동했다. 경기도당 국회의원 전원이 참여한 선대위도 완전체로 출범해 원팀 체제를 갖췄다. 후보직속 특별위원회 13개 가동

반도체·AI 등 핵심 공약 직접 점검

경기도당 국회의원 전원 참여 원팀 완성

이미지 확대 추추선대위 후보직속 특별위원회 인선(案) 닫기 이미지 확대 보기 추추선대위 후보직속 특별위원회 인선(案)

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더불어민주당 경기도당은 1일, 추미애 경기도지사 후보가 핵심 공약을 직접 챙기기 위해 구성한 ‘추추선대위’ 후보 직속 특별위원회를 공개했다. 후보 직속 특별위원회는 추 후보가 경기도의 미래 경쟁력과 도민 삶의 질을 좌우할 주요 의제를 직접 점검하고, 이를 실행 가능한 공약으로 구체화하기 위해 마련한 핵심 정책 추진기구다.후보 직속 특별위원회는 반도체 산업, AI 대전환, 경기북부 균형발전과 평화경제, 도시·교육·생활 인프라, 문화예술, 에너지 전환, 민생경제, 사회약자 동행, 규제혁신, 재난안전, 건강복지, 자치분권, 국제교류 등 경기도정의 핵심 의제를 중심으로 구성됐다. 이와 함께 추 후보의 선거대책위원회인 ‘추추선대위’도 최종 구성을 마치고 완전체 출범을 공식화했다.이로써 경기도 더불어민주당 국회의원 전원이 결집한 확실한 원팀 선대위 체제가 완성됐다.추미애 후보는 “후보 직속 특별위원회는 제가 직접 챙기는 경기도 미래전략의 컨트롤타워”라며 “전문성을 갖춘 국회의원들과 민간 전문가들이 함께 경기도의 미래 경쟁력을 키우고, 도민이 체감할 수 있는 실질적 성과로 만들겠다”고 강조했다.이어 “경기도의 수많은 현안들을 해결하기 위해서는 협력할 수 있는 정치력과 추진력이 있어야 풀 수 있다”며 “더불어민주당 확실한 원팀의 힘으로 경기도의 미래 경쟁력을 키우고, 도민의 삶을 바꾸는 실질적인 성과를 만들겠다”고 덧붙였다.