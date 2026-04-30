박효진, 안민석 후보 캠프 합류…“‘학교 공동체 복원’ 함께 이루겠다”

세줄 요약
- 박효진, 안민석 캠프 합류 선언
- 학교 공동체 복원·현장 개혁 강조
- 경쟁교육·입시 문제 해결 의지
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박효진 전 경기교육감 예비후보가 안민석 경기도교육감 예비후보 캠프 합류를 선언한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (안민석 경기도교육감 예비후보 캠프 제공)
경기도교육감 선거에 출마했던 박효진 예비후보가 30일 안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보 선거사무소를 지지 방문해 학교 현장 중심 교육개혁 의제를 안민석 후보와 함께 완성하는 데 앞장서겠다고 밝혔다.
박 후보는 이날 안 후보 선거사무소에서 “지금 학교는 매우 어려운 상황”이라며 “무너진 현장을 정책으로 바꾸는 역할을 하겠다”고 말했다.
그러면서 “혁신학교라는 말이 현장에서 힘을 잃고 있고, 교사들에게 그 단어를 꺼내기 어려운 수준”이라며 “학교 공동체를 다시 살리는 것이 가장 시급한 과제”라고 강조했다.
이어 “아이들이 기다리던 소풍과 체험학습조차 부담과 논란의 대상이 되는 현실은 정상적이지 않다”며 “이 같은 현장의 문제를 도민들이 체감할 수 있는 정책으로 만들어내겠다”고 덧붙였다.
또한 “경쟁교육과 대학입시 문제는 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “경기도에서부터 변화를 만들고, 도민과 함께 교육자치의 힘으로 풀어내겠다”고 강조했다.
그는 “안 후보는 경기교육 대전환을 이끌 적임자”라며 “민주·진보 단일후보를 중심으로 교육현장과 교육시민사회가 함께 힘을 모아 낡은 임태희 교육을 바꾸겠다”고 다짐했다.
이에 대해 안 후보는 “학교 현장의 문제는 교사, 공무직, 학부모 등 교육공동체와의 소통과 합의를 통해 풀어갈 것”이라며 “차별을 없애고 교육 정의를 바로 세우는 정책을 함께 만들어가겠다”고 화답했다.
이날 자리에는 박효진 후보 캠프 관계자들과 최진선 학교비정규직노동조합 경기지부장, 노시구 전 전국교직원노동조합 정책실장 등이 함께했다.
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