장위14주택 재개발구역 찾은 정원오 후보

세줄 요약 정원오 민주당 서울시장 후보가 장위14주택재개발구역을 찾아 ‘착착개발’ 정책을 발표했다. 규제 완화와 법 개정, 사업성 개선으로 정비사업 기간을 10년 이내로 줄이고, 준공업지역까지 용적률 특례를 확대하겠다고 밝혔다. 장위14 재개발구역서 부동산 공약 발표

정비사업 기간 10년 이내 단축 목표 제시

공공주택 대규모 공급과 규제 완화 강조

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 성북구 장위14 주택 재개발 구역을 찾아 부동산 공약을 발표하고 있다. 2026.4.29 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 성북구 장위14 주택 재개발 구역을 찾아 부동산 공약을 발표하고 있다. 2026.4.29 홍윤기 기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 성북구 장위14주택재개발구역을 찾아 부동산 공약을 발표했다.정 후보는 ‘착착개발’ 정책을 공개하며 규제 완화와 법 개정, 사업성 개선 등을 통해 현재 15년 안팎인 정비사업 기간을 10년 이내로 단축하겠다고 밝혔다. 또 용적률 특례 적용 지역을 준공업지역까지 확대하고, 임대주택 가격 산정 기준을 상향해 조합 손실을 줄이겠다고 했다.이어 그는 “무주택 중산층과 서민도 서울에서 내 집 마련의 꿈을 실현할 수 있도록 부담 가능한 분양가와 임대료의 공공주택을 대규모로 공급하겠다”고 강조했다.오세훈 국민의힘 후보(현 시장)가 장기보유특별공제로 부동산 쟁점화를 시도하자, 재개발·재건축 등 공급 확대 구상을 앞세워 대응에 나선 것으로 풀이된다.