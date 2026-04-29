조국혁신당 공천 탈락자들 “밀실 공천” 반발…공관위는 “엄격·공정한 심사”

세줄 요약 조국혁신당 전북특별자치도당 비례대표 공천을 두고 탈락자 5명이 밀실 공천 의혹을 제기하며 반발했다. 이들은 특정 후보를 미리 정해둔 채 형식적 공모와 면접만 진행했다고 주장하며, 심사 기준과 과정을 공개하라고 요구했다. 공관위는 표준화된 평가와 검증을 거쳤고 절차상 오류도 없었다고 맞섰다. 비례대표 탈락자들, 밀실 공천 의혹 제기

특정 후보 내정·형식적 면접 주장하며 반발

공관위, 객관적 심사·재검토 뒤 기각 설명

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조국혁신당 전북특별자치도당 비례대표 공천과 관련한 내부 잡음이 불거지고 있다. 비례대표 탈락자들이 “밀실 공천”을 주장하며 반발하자 도당 공관위는 곧바로 “객관적 데이터와 철저한 검증을 거쳤다”고 반박했다.조국혁신당 비례 탈락자 5명은 29일 전북도의회 브리핑룸에서 “특정 후보를 비례 1번으로 내정해두고 공모와 면접이라는 껍데기만 씌운 채 단수 공천이라는 결론으로 직행했다”며 “비례대표 후보 선정의 기준과 모든 심사 과정을 당원 앞에 한 점 의혹 없이 공개하라”고 주장했다.이들은 “후보가 2명 이상인 지역은 당원들의 투표로 후보를 결정하라는 당헌·당규가 있음에도 면접만으로 끝났다”며 “과연 혁신이라는 이름을 입에 올릴 자격이 있는지 조국혁신당은 스스로에 물어야 한다”고 말했다.이에 조국혁신당 전북도당 공관위는 곧바로 성명서를 내고 해당 의혹에 대해 입장을 밝혔다.공관위는 “모든 심사는 당헌·당규에 따른 표준화된 평가 지표를 바탕으로 엄격하게 진행되었으며, 위원 개개인의 주관적 판단이 아닌 객관적 데이터와 철저한 검증을 거친 것”이라면서 “일부 후보자들의 이의신청에 따라 해당 사안을 심도 있게 재검토했지만 심사 과정에서의 절차적 오류나 불공정 사례가 발견되지 않았기에 최종적으로 ‘기각’ 결정이 내려졌다”고 설명했다.이어 “후보 선정 과정에서 탈락하신 분들의 아쉬움과 충정을 충분히 공감하지만 이제는 개인의 서운함이나 유ˑ불리를 뒤로하고, 검찰 독재 심판과 전북의 새로운 변화를 위해 당이 하나로 뭉쳐야 할 때”라고 말했다.