국민의힘 소장파 모임 “송언석, 선거 지휘해야”… 당권 수싸움 시작됐나

세줄 요약 국민의힘 소장파 모임 대안과미래가 송언석 원내대표의 6·3 지방선거 전 조기 사퇴에 반대했다. 책임 정치 차원에서 선거를 지휘해야 한다는 이유다. 당내에서는 선거 이후 원내대표와 지도체제를 둘러싼 당권 경쟁 조짐도 커지고 있다. 대안과미래, 송언석 조기 사퇴 반대

책임 정치 내세워 6·3선거 지휘 요구

당권·원내대표 교체 수싸움 조짐

2026-04-29 4면

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송언석 국민의힘 원내대표의 6·3 지방선거 전 조기 사퇴 방안에 소장파 모임 ‘대안과미래’가 28일 반대 입장을 냈다. ‘책임 정치’를 강조했으나 이면에는 지방선거 후 새 국면에서 선출되는 원내대표가 지도 체제를 구성해야 한다는 계산이 깔렸다는 평가가 나온다. 실제 국민의힘은 본격적인 선거전에 돌입하기 전부터 선거 패배를 가정한 ‘포스트 장동혁’ 체제를 둘러싼 수싸움 조짐을 보이고 있다.대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 조찬 모임을 마친 뒤 기자들과 만나 “책임 정치 차원에서 송 원내대표가 6·3선거 지휘를 할 필요가 있다”며 “그 전에 사퇴하는 건 바람직하지 않다는 의견을 모았다”고 전했다.송 원내대표는 다음달 6일 더불어민주당 원내대표 선출에 맞춰 조기 사퇴하는 방안을 고심 중이다. 송 원내대표는 이날 SBS에서 “자리에 연연하지 않고 언제든지 내가 해야 되는 일에 대해서는 최선을 다하겠다고 분명히 말씀드렸다”며 “현재 원내대표로서 해야 할 일은 이번 선거에 임하면서 당이 이길 수 있도록 최선을 다해서 뒷받침하는 것”이라고 했다. 장동혁 대표도 관련 숙고를 이어 가고 있는 것으로 전해진다.조기 원내대표 선거가 현실화하면 새 원내사령탑 후보로는 5선의 권영세, 4선의 김도읍, 3선 그룹에서는 정점식·성일종 의원이 거론된다.이런 가운데 장 대표와 거리를 둔 ‘지역별 독자 선거대책위원회’가 대세가 되면서 중앙당 선대위 구성에도 난항이 이어지고 있다. 앞서 송 원내대표는 수도권 다선인 나경원·안철수 의원, 2022년 지방선거 당시 원내대표로 공동선대위원장을 맡았던 김기현 의원에게 선대위 합류를 제안한 것으로 알려졌다.