김용남 가세 ‘5파전’…단일화 여부 온도 차

평택을 단일화가 막판 변수

세줄 요약 민주당이 김용남 전 의원을 공천하면서 경기 평택을 재선거는 여야 5자 대결 구도로 바뀌었다. 김 전 의원은 단일화 논의가 이르다고 했지만, 여론조사 방식은 가능하다고 열어뒀다. 조국 대표는 인위적 단일화에 선을 그었다. 민주당 공천으로 평택을 5자 대결 구도 형성

김용남, 단일화 논의는 이르나 여론조사 가능성 언급

조국, 인위적 단일화는 국민이 원치 않는다 선긋기

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2026-04-29 4면

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더불어민주당이 경기 평택을 국회의원 재선거에 개혁신당 출신 김용남(왼쪽) 전 의원을 공천하면서 여야 5자 대결 구도가 현실화됐다. 특정 후보에 대한 표 쏠림 현상이 나타나지 않은 가운데 단일화 성사 여부에 따라 선거 판세가 요동칠 전망이다.김 전 의원은 28일 서울신문과의 통화에서 “지금은 단일화 논의를 시작할 상황이 아니다”라고 선을 그으면서도 “야권 후보의 당선 가능성이 없다면 단일화하지 않을 가능성도 있다고 생각한다”고 말했다.평택을은 일찌감치 출마 의사를 밝힌 김재연 진보당 상임대표와 조국(오른쪽) 조국혁신당 대표, 유의동 전 국민의힘 의원, 황교안 자유와혁신 대표에 더해 김 전 의원까지 가세하며 5자 구도가 형성됐다.선거 초반인 만큼 민주당 지도부는 단일화는 검토하지 않는다는 입장이다. 조승래 사무총장은 SBS 라디오에서 “김용남의 이름으로, 또 민주당의 이름으로 승리할 것으로 생각한다”고 말했다.다만 선거가 중·후반부로 넘어가면 각 진영 내에서 상대 측이 승리하는 것을 저지하기 위해 선거 연대를 해야 한다는 목소리가 분출할 것으로 보인다.김 전 의원도 이날 CBS 라디오에서 단일화 방식과 관련해 “최종적으로 여론조사를 통한 과정이 현실적일 것”이라고 밝혔다. 조 대표가 단일화를 수용할 것인지를 묻는 질문에는 “조 대표가 내세운 게 ‘국힘 제로’이기 때문에 국민의힘이 당선될지 모르겠다는 상황이 오면 실천을 안 할 방법이 없을 것”이라고 했다.다만 조 대표는 이날 평택 일정 중 기자들과 만나 선거 연대에 대해 “지금은 그런 것을 신경 쓸 때가 아니다”라면서 덧붙여 “인위적 단일화는 국민이 원하지 않는 것”이라고 말했다.