국민의힘 소장파 모임 “송언석, 선거 지휘해야”… 당권 수싸움 시작됐나

2026-04-29 4면

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6·3 지방선거 전 송언석 국민의힘 원내대표의 조기 사퇴 방안에 소장파 모임 ‘대안과미래’가 28일 “책임 정치 차원에서 원내대표가 6·3 지방선거 지휘를 할 필요가 있다”며 반대 입장을 냈다. 본격적인 선거전에 돌입하기 전부터 선거 패배를 가정한 ‘포스트 장동혁’ 체제를 둘러싸고 수싸움이 시작됐다는 평가도 나온다.대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 조찬 모임을 마친 뒤 기자들과 만나 “송 원내대표의 임기는 지방선거가 끝난 뒤인 6월 16일이라, 그 전에 사퇴하는 건 바람직하지 않다는 의견을 모았다”고 전했다. 송 원내대표가 다음달 6일로 예정된 더불어민주당 원내대표 선출에 맞춰 조기 사퇴 카드를 고심하자 이를 막겠다는 것이다.송 원내대표는 SBS 방송에서 “자리에 연연하지 않고 언제든지 ﻿최선을 다하겠다고 분명히 말씀드렸다”며 “현재 원내대표로서 해야 할 일은 이번 선거에 임하면서 당이 이길 수 있도록 최선을 다해서 뒷받침하는 것”이라고 했다. 장동혁 대표도 원내대표 교체와 관련한 숙고를 이어 가고 있는 것으로 전해진다.﻿ 조기 원내대표 선거가 현실화하면 새 원내사령탑 후보로는 5선의 권영세, 4선의 김도읍, 3선 그룹에서는 정점식·성일종 의원이 거론된다.이런 가운데 장 대표와 거리를 둔 ‘지역별 독자 선거대책위원회’가 대세가 되면서 중앙당 선대위 구성에도 난항이 이어지고 있다. 앞서 송 원내대표는 수도권 다선인 나경원·안철수 의원, 2022년 지방선거 당시 원내대표로 공동선대위원장을 맡았던 김기현 의원에게 선대위 합류를 제안한 것으로 알려졌다.