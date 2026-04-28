국민의힘 소장파 모임 “송언석, 선거 지휘해야”… 당권 수싸움 시작됐나

6·3 지방선거 전 송언석 국민의힘 원내대표의 조기 사퇴 방안에 소장파 모임 ‘대안과미래’가 28일 “책임 정치 차원에서 원내대표가 6·3 지방선거 지휘를 할 필요가 있다”며 반대 입장을 냈다. 본격적인 선거전에 돌입하기 전부터 선거 패배를 가정한 ‘포스트 장동혁’ 체제를 둘러싸고 수싸움이 시작됐다는 평가도 나온다.
대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 조찬 모임을 마친 뒤 기자들과 만나 “송 원내대표의 임기는 지방선거가 끝난 뒤인 6월 16일이라, 그 전에 사퇴하는 건 바람직하지 않다는 의견을 모았다”고 전했다. 송 원내대표가 다음달 6일로 예정된 더불어민주당 원내대표 선출에 맞춰 조기 사퇴 카드를 고심하자 이를 막겠다는 것이다.
송 원내대표는 SBS 방송에서 “자리에 연연하지 않고 언제든지 최선을 다하겠다고 분명히 말씀드렸다”며 “현재 원내대표로서 해야 할 일은 이번 선거에 임하면서 당이 이길 수 있도록 최선을 다해서 뒷받침하는 것”이라고 했다. 장동혁 대표도 원내대표 교체와 관련한 숙고를 이어 가고 있는 것으로 전해진다. 조기 원내대표 선거가 현실화하면 새 원내사령탑 후보로는 5선의 권영세, 4선의 김도읍, 3선 그룹에서는 정점식·성일종 의원이 거론된다.
이런 가운데 장 대표와 거리를 둔 ‘지역별 독자 선거대책위원회’가 대세가 되면서 중앙당 선대위 구성에도 난항이 이어지고 있다. 앞서 송 원내대표는 수도권 다선인 나경원·안철수 의원, 2022년 지방선거 당시 원내대표로 공동선대위원장을 맡았던 김기현 의원에게 선대위 합류를 제안한 것으로 알려졌다.
대안과미래 간사인 이성권 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 조찬 모임을 마친 뒤 기자들과 만나 “송 원내대표의 임기는 지방선거가 끝난 뒤인 6월 16일이라, 그 전에 사퇴하는 건 바람직하지 않다는 의견을 모았다”고 전했다. 송 원내대표가 다음달 6일로 예정된 더불어민주당 원내대표 선출에 맞춰 조기 사퇴 카드를 고심하자 이를 막겠다는 것이다.
송 원내대표는 SBS 방송에서 “자리에 연연하지 않고 언제든지 최선을 다하겠다고 분명히 말씀드렸다”며 “현재 원내대표로서 해야 할 일은 이번 선거에 임하면서 당이 이길 수 있도록 최선을 다해서 뒷받침하는 것”이라고 했다. 장동혁 대표도 원내대표 교체와 관련한 숙고를 이어 가고 있는 것으로 전해진다. 조기 원내대표 선거가 현실화하면 새 원내사령탑 후보로는 5선의 권영세, 4선의 김도읍, 3선 그룹에서는 정점식·성일종 의원이 거론된다.
이런 가운데 장 대표와 거리를 둔 ‘지역별 독자 선거대책위원회’가 대세가 되면서 중앙당 선대위 구성에도 난항이 이어지고 있다. 앞서 송 원내대표는 수도권 다선인 나경원·안철수 의원, 2022년 지방선거 당시 원내대표로 공동선대위원장을 맡았던 김기현 의원에게 선대위 합류를 제안한 것으로 알려졌다.
2026-04-29 4면
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