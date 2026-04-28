박민식·한동훈 격돌…“하정우 때려야 산다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

박민식·한동훈 격돌…“하정우 때려야 산다”

손지은 기자
손지은 기자
입력 2026-04-28 18:19
수정 2026-04-28 18:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

부산 북구갑 단일화가 막판 변수

세줄 요약
  • 하정우 수석 출마로 북구갑 보궐선거 본격화
  • 박민식·한동훈, 하 수석 겨냥해 공세 강화
  • 보수 진영 단일화 변수 속 3자 구도 유지
한때의 동지… 보수 주도권 경쟁
“하 수석, 국버린” “선거 개입”﻿ 비난
이미지 확대
뉴스1·뉴시스
뉴스1·뉴시스


하정우 청와대 AI미래기획수석이 28일 청와대를 나오면서 6·3 지방선거와 함께 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 본궤도에 올랐다. 더불어민주당 후보인 하 수석, 보수 야권 후보인 국민의힘 박민식(왼쪽) 전 국가보훈부 장관, 무소속 한동훈(오른쪽) 전 대표의 3자 구도가 단일화 변수 없이 막판까지 유지되느냐가 관건이 될 전망이다.

북구갑은 ‘낙동강 벨트’의 핵심 지역으로 북·강서갑으로 선거가 치러진 21대 총선까지는 전재수 민주당 의원과 박 전 장관이 ‘2승 2패’ 숙명의 대결을 펼쳤다. 하 수석과 한 전 대표 모두 북구갑에서는 신인이지만 ‘전국구 핫플레이스’로 떠오른 만큼 예측불허 승부가 펼쳐질 것이란 전망이 우세하다.

박 전 장관과 한 전 대표는 ‘하 수석과의 양강 구도’에 사활을 걸고 있다. 일찌감치 양강 구도를 선점해야만 완주가 가능하다는 것이다. 박 전 장관은 페이스북에 “국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 단번에 내팽개쳐 버린 희대의 ‘국버린’”이라고 하 수석을 힐난했다. 한 전 대표는 “이재명 대통령이 하 수석에게 출마 지시한 것 맞느냐. 그렇다면 이 대통령의 불법 선거 개입”이라고 주장했다.

보수 야권 후보의 팽팽한 접전 구도로 하 수석의 ‘어부지리 1위’ 구도가 계속되면 북구갑도 단일화 압박이 거세질 수 있다. 박 전 장관은 이날 라디오에서 “단일화 가능성은 ‘1’도 없다”며 “한 전 대표의 측근들이 계속 단일화, 단일화 하고 있지 않나. 노래를 부르고 있는데, 이유는 뻔한 것이다. 쉽게 말해서 3파전으로 되면 자신이 없는 것”이라고 일축했다. 한 전 대표는 같은 라디오 방송에서 “(박 전 장관이) 장동혁 체제하에서 공천을 받아야 될 상황이니 그쪽을 보고 많이 말하는 것 같다”며 단일화 가능성을 닫진 않았다.

손지은 기자
2026-04-29 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로