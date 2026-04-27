정원오 “강남 재건축, 전력 다해 뒷받침”

고속버스터미널 지하상가·공공심야약국·대한노인회 방문
세줄 요약
- 강남 3구 재건축 지원 약속
- 서초 생활·안전 행정력 강조
- 어르신 돌봄 정책 실천 의지
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 27일 서울 용산구 대한노인회 서울시연합회에서 열린 간담회에서 인사말을 하고 있다.
연합뉴스
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정 후보는 이날 서울 서초구 고속버스터미널 지하상가를 방문한 뒤 “강남, 서초, 송파 주민들의 일상생활이 편리하고 안전하도록 행정력을 지원하겠다”고 말했다.
보수 결집 흐름에 대해서는 “선거에서는 모든 가능성을 다 열어놓고 준비해야 한다”면서도 “지금까지 해온 대로 효능감 넘치는 행정으로 시민의 일상을 든든히 뒷받침하는 모습을 보여주면 좋은 결과로 굳혀질 것이라고 생각한다”고 말했다.
또 정 후보는 서초구 소재 공공심야약국을 방문해 운영 실태를 점검하고 현장의 목소리에 귀를 기울이기도 했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 특별조정교부금 60억원 확보
서울시의회 기획경제위원회 김용일 의원(국민의힘, 서대문4)은 서대문구 안전 강화와 주거 환경 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 60억 8309만원이 교부됐다고 27일 밝혔다. 이번 교부금은 주민 일상과 직결된 생활 밀착형 사업에 집중 투입될 전망이다. 주요 사업 내용을 보면 여름철 풍수해 대비를 위한 ▲북가좌1·2동 침수 취약지역 종합정비(3억원)가 포함됐다. 이를 통해 하수관로 준설과 세정을 실시하고 저지대 300가구에 물막이판과 역류 방지시설을 설치해 상습 침수 피해를 예방할 수 있게 됐다. 겨울철 낙상 사고와 교통 불편을 해소하기 위한 ▲자동융설시스템(도로 열선) 설치(5억원) 예산도 편성됐다. 설치 구간은 주민들의 요청이 많았던 남가좌2동(남가좌동 5-248 ~ 남가좌동 5-254 일대), 홍제3동(세검정로4길 129-16 일대), 홍은1동(홍은중앙로9나길 55-10 일대) 등 총 3개 구간(310m)으로, 오는 10월 준공을 목표로 추진된다. 이 밖에도 이번 교부금에는 ▲인왕산 이음길 정비 ▲안산 황톳길 화장실 신설 및 노후 시설 교체 ▲방범용 CCTV 설치 등 주민들의 삶의 질을 높이는 다양한 사업들이 포함돼 서대문구 곳곳의 환경이 대폭 개선될
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정 후보는 용산구에서 대한노인회 서울시연합회와 간담회를 열고 “그동안은 가정에서 어르신들을 잘 모셨다면 이제는 사회에서 모셔야 한다”며 “서울시가 효도하는 아들·딸이라고 느낄 수 있도록 돌봄 (정책을) 확실히 실천하겠다”고 강조했다.
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