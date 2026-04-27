국힘 대구 중구 공천 갈등 격화…정장수 “경선 불참, 불공정 단호히 거부”

이미지 확대 국민의힘 대구 중구청장 예비후보로 나선 정장수 전 대구시 경제부시장이 27일 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 하고 있다. 2026. 4. 27. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 대구 중구청장 예비후보로 나선 정장수 전 대구시 경제부시장이 27일 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 하고 있다. 2026. 4. 27. 대구 민경석 기자

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국민의힘 대구 중구청장 공천을 둘러싼 갈등이 심화하고 있다. 당초 정장수 전 대구시 경제부시장을 단수 추천했으나, 하루 만에 류규하 구청장의 이의신청을 받아들여 경선으로 번복하면서다. 이에 정 전 부시장은 류 구청장의 성비위 의혹에 대한 문제를 제기하며 경선 불참을 선언하고 고발을 예고하는 등 강경 대응에 나섰다.정 전 부시장은 27일 오전 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “이번 경선에 참여하지 않겠다. 경선으로 포장한 불공정을 단호히 거부한다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “경선에 참여하지 않는 이유는 두 가지”라며 “성추행 의혹 가해자와 경선하는 것은 스스로 후보 자격을 인정하는 것이며 이는 사회적 정의에 반하는 일”이라고 설명했다. 그러면서 “중구 국회의원은 공심위원으로 참여해 정장수 컷오프를 요구했고, 자신이 주도해 단수 추천 결정까지 뒤집어엎었다. 애당초 공정이라고는 없었다”고 목소리를 높였다.정 전 부시장은 전날 중앙당 공천관리위원회에 이의신청서를 제출했다. 그는 “단수 추천이 경선으로 뒤집힌 모든 과정과 류 후보의 공직후보자 자격에 대한 마지막 판단을 요청했다”며 “다만 당내의 일은 당내에서 처리하고 결정하는 것이 옳다고 생각해 가처분 신청은 하지 않겠다”고 말했다.그는 또 “공천 심사 과정에서 성추행 피해자의 자술 탄원서가 제출됐지만, 진실을 밝히고자 하는 용기는 정치적 목적의 마타도어로 왜곡됐다”며 “제 이름으로 류 후보를 고발할 것이고 사전심사용 여론조사 결과와 피해자의 탄원서 등 공천심사 자료가 외부로 유출된 경위에 대해서도 중앙당에 감찰을 요청하겠다”고 강조했다.그는 무소속 출마 여부를 묻는 말에 “이의신청 결과를 보고 결정하겠지만, 대구시장 선거조차 위협받는 위중한 상황이라 신중하게 판단할 것”이라고 답했다.성비위 피해 탄원서 접수에 정치적 의도가 담겼다는 류 구청장 측의 주장에 대해선 “성추행, 성폭력 피해자가 고소를 한다는 건 엄청난 자기 고통이 불 보듯 뻔한 게 우리 사회 분위기”라며 “그런데도 스스로 작성한 탄원서를 제출한 사람의 의도가 무엇이었겠나. 당에 제출하면 적어도 이 사람이 공직후보자가 되는 길은 막을 수 있다고 생각하지 않았겠나”라고 반문했다.한편, 국민의힘 대구시당 공관위는 지난 24일 정 전 부시장을 단수 추천했다. 이에 류 구청장은 즉각 성명서를 내고 거세게 반발했다. 자신을 둘러싼 의혹에는 ‘일방적 주장’이라고 반박했다. 류 구청장은 “상대 후보 측 관계자가 5년 전의 일로 투서를 제출했고 그 내용을 단호히 부인한다”며 “지금 이 순간까지 고소 한 건 없고, 수사 한 건 없으며, 어떠한 사법적 판단도 존재하지 않는다. 오직 선거를 목전에 둔 시점에 상대 후보 측에서 제기한 일방적 주장만이 있을 뿐”이라고 밝혔다.이와 함께 시당 공관위 재적 위원 9명 가운데 5명이 자신의 공천 배제에 찬성해 3분의 2 이상 의결을 거쳐야 하는 당규를 위반했다며 재심을 요구했다. 결국 시당 공관위는 이튿날인 지난 25일 정 전 부시장과 류 구청장의 경선으로 공천 결과를 번복했다.