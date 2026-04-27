임태희 교육감, 재선 출마 선언 “대입개혁 완수하겠다”

이미지 확대 임태희 경기도교육감은 27일 도교육청에서 기자간담회를 열고 재선 출마를 공식 선언했다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감은 27일 도교육청에서 기자간담회를 열고 재선 출마를 공식 선언했다. (경기도교육청 제공)

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임태희 경기도교육감은 27일 도교육청에서 기자간담회를 열고 재선 출마를 공식 선언했다.임 교육감은 출마를 결심한 세 가지 이유로 ▲학생 중심 교육 ▲교육의 탈정치화 ▲자기가 시작한 대입 개혁의 마무리를 꼽았다.그는 특히 “교육감에 두 번째 도전하는 가장 핵심적인 이유는 대학 입시 개편 때문”이라며 “어떤 사람도 이 문제에 대해서는 그 과정과 구체적인 내용에 대해 고민한 사람은 없을 것으로 생각한다”고 밝혔다.이어 “대학 입시가 다가올수록 공교육이 왜곡되고 교육 현장이 왜곡된다”며 “지금의 대입 제도로는 대한민국의 미래를 열어나가기가 어렵다. 대한민국의 미래를 위해서도 반드시 빠른 시일 내에 고쳐야 한다”고 대입 개편을 강조했다.그러면서 “교육에서 보수와 진보가 무슨 의미가 있느냐”며 “자신은 미래 교육감”이라고 덧붙였다.임 교육감은 임기 중 가장 대표적인 성과로는 인공지능(AI) 기반 교수학습 플랫폼인 ‘하이러닝’, AI 서·논술형 평가 시스템 도입 등 AI 기술을 교육에 적극적으로 도입한 것이라고 설명했다.그는 이날 출근을 마지막으로, 28일 경기도선거관리위원회에 경기도교육감 예비후보로 등록하고 직무 정지에 들어간다. 예비후보 등록과 함께 김진수 제1부교육감이 대행을 맡는다.