국힘, 평택을 유의동 단수공천… 민주, 하남갑·안산갑 등 경기 3곳 고심

유, 유일한 평택 출신 정치인 강조

민주당, 김용남 평택을 공천 거론

김용 공천 두고 당내 찬반 엇갈려

하정우 수석 출마 여부 조만간 결론

2026-04-27 6면

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국민의힘이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 유의동 전 의원을 26일 단수공천했다. 더불어민주당이 주중 평택을을 포함한 재보궐선거 공천을 마무리하면 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표 등과의 경쟁이 본격화될 전망이다. 단일화 논의도 뜨거워질 것으로 예상된다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 평택을에서 3선을 지낸 유 전 의원의 공천을 확정했다.유 전 의원은 공천 확정 후 “‘정치를 위해 평택을’ 찾아온 사람들은 많지만 ‘평택을 위해 정치’를 선택한 사람은 저밖에 없다”고 강조했다. 본인을 제외한 모든 후보가 ‘외지인’이라는 점을 부각한 것이다.일각에서는 장동혁 대표가 유 전 의원과 황교안 자유와혁신 대표간 단일화를 추진할 것이란 관측도 나온다. 하지만 황 대표가 여전히 부정선거를 주장하고 있고 국민의힘 국회의원 결의문에서 채택한 ‘절윤(윤석열과의 절연)’을 거부하며 윤어게인 활동을 벌이고 있는 만큼 장 대표가 이를 무리하게 추진하긴 쉽지 않을 것으로 보인다.앞서 울산과 인천 지역 재보궐 후보를 확정한 민주당은 이르면 이번 주 평택을을 포함한 재보궐선거 공천을 마무리할 예정이다. 평택을, 하남갑, 안산갑 등 경기 3곳을 두고 계파 갈등 조짐도 보이는 만큼 고도의 정무적 판단이 필요하다는 게 당 안팎의 판단이다.평택을은 수원에서 새누리당 국회의원을 지낸 개혁신당 출신 김용남 전 의원의 공천 가능성도 나온다. 조 대표와 김 상임대표 등 진보 진영 3자 구도가 불가피한 만큼 김 전 의원 카드가 거론된 것이다. 다만 김 전 의원은 전날 페이스북에 하남 검단산 산행 소식을 알리며 하남갑 보궐선거 출마 의지를 시사했다.사법리스크 속에서도 지도부에 공천을 요구 중인 김용 전 민주연구원 부원장은 민주당의 ‘딜레마’라는 평가가 나온다.김 전 부원장의 공천 찬반을 두고 이미 계파별로 입장이 나뉘었다. 김 전 부원장은 자신의 공천을 지지하는 민주당 국회의원이 51명이라고도 주장했다. 이날 오후에는 단식 농성을 하다 병원으로 이송된 안호영 의원을 병문안하며 정청래 대표를 압박했다.한편 하정우 청와대 AI미래기획수석비서관의 거취도 조만간 결론이 날 것으로 보인다. 민주당이 그의 출마를 강력하게 추진 중인 부산 북구갑은 이날 구포초 동문체육대회에 국민의힘의 박민식 전 국가보훈부 장관, 무소속 한동훈 전 대표가 참석했다.