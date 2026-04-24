정원오 측 “오세훈, 부정선거·사전투표 입장 밝혀라”

“오 시장, 사전투표에 의구심 표했던 사람”

이미지 확대 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 21일 오후 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’에서 선언문을 읽고 있다. 창원 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 21일 오후 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울-경남 상생협력 공동선언’에서 선언문을 읽고 있다. 창원 연합뉴스

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6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 성동구청장 측이 24일 국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 현 시장을 향해 “부정선거론과 사전투표제에 대한 입장을 분명히 밝히라”고 요구했다.정 전 구청장 측 김형남 상임선대위원장은 이날 논평에서 “투표제도에 의문을 품는 모습이 마치 감옥에 간 윤석열 같다. 서울시민들은 혹세무민하며 세상을 혼란스럽게 하는 음모론자를 서울시장으로 원하지 않는다”고 했다.김 선대위원장은 “오 시장은 공식적으로 사전투표제에 의구심을 표했던 사람”이라며 “작년 2월 12일 국회에서 사전투표제를 문제점으로 꼽았고 국민의힘의 문제 제기에도 동의한다는 뜻을 밝혔다”고 했다. 그러면서 “이는 부정선거 음모론자들의 핵심 주장”이라며 “부정선거라는 단어만 교묘하게 피해 갔을 뿐 부정 선거론에 힘을 실어줬던 것”이라고 주장했다.앞서 오 시장은 지난해 2월 국회도서관에서 서울시와 윤재옥 국민의힘 의원실이 주최한 ‘87체제 극복을 위한 지방분권 토론회’에서 취재진들의 ‘부정선거론’ 관련 질의에 “많은 국민이 선거 부실 관리에 대해 문제를 제기하고 있다”며 “본투표와 근접한 사전투표를 제기하고 있는데 저 역시 동의한다”고 답한 바 있다.김 선대위원장은 “오 시장에게 묻는다. 여전히 사전투표제에 문제가 많다고 생각하나”라며 “6·3 지방선거 사전투표에 문제가 있다는 전한길씨 주장에도 동의하느냐”고 물었다.