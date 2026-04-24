부산시장 선거 본궤도…27일 박형준·29일 전재수 본선 등판

박형준 시장, 27일 직무정지 후 등록
전재수 의원, 29일 의원직 사퇴 전망
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더불어민주당 부산시장 후보인 전재수(왼쪽) 의원과 국민의힘 부산시장 후보인 박형준 현 부산시장. 연합뉴스·부산시 제공
6·3 부산시장 선거에 나서는 여야 후보들이 다음 주부터 본격적인 선거전에 돌입한다.
박형준 부산시장과 전재수 더불어민주당 의원이 각각 예비후보 등록을 앞두고 행보에 속도를 내고 있다.
24일 부산시와 정치권에 따르면 박 시장은 27일 직무가 정지되면 곧바로 선관위에 예비후보로 등록할 계획이다.
애초 당내 경선 전까지 현직 프리미엄을 활용하는 방안도 검토했지만 최근 여론조사에서 전 의원에게 밀리는 결과가 이어지자 조기 등판으로 전략을 바꿨다. 박 시장은 시정 공백을 최소화하고자 의회 일정 등을 고려하며 시점을 조율해 온 것으로 전해졌다.
선거대책위원회는 경선 경쟁자였던 주진우 의원이 상임선대위원장을 맡고, 지역 국회의원 등을 주축으로 계파를 가리지 않는 ‘용광로형’으로 꾸릴 예정이다.
전 의원은 29일 국회의원직을 사퇴한 뒤 예비후보로 등록할 것으로 보인다.
앞서 정청래 민주당 대표가 광역단체장 후보로 선출된 현역 의원들의 일괄 사퇴 방침을 밝힌 데 따른 것이다. 전 의원은 그동안 정치적 유불리를 따지지 않고 보궐선거가 가능한 시점에 사퇴하겠다는 입장을 밝혀왔다.
선대위는 박재호 전 의원을 본부장으로 한 실무 중심 구조로 꾸려 ‘일하는 선대위’를 강조할 계획이다.
김용일 서울시의원, 경제실 소관 안건 심사서 ‘공공시설 유휴 공간’ 창의적 세입 창출 주문
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 23일 열린 제335회 임시회 경제실 소관 추가경정예산안 및 안건 심사에서, 서울시 소유 유휴 공간의 장기 방치 문제를 지적하며 세입 확충을 위한 경제실의 적극적이고 창의적인 행정을 촉구했다. 김 의원은 개포디지털혁신파크 내 한국과학기술연구원(KIST) 양자기술활용연구거점 사업단 사용료 면제 동의안과 관련해 경제실장을 상대로 “해당 공간을 임대했을 경우 연간 상당한 수익을 기대할 수 있음에도 수년째 비워둔 것은 예산 낭비나 다름없다”며 “그동안 공간 활용이나 세입 창출을 위해 어떤 노력을 기울였는지 답변해달라”고 요구했다. 경제실장은 “서울시 내부 부서들을 대상으로 사용 여부를 확인하는 과정을 거쳤으며, 현재는 양재·수소 지역의 AI 테크밸리 조성 등 거시적인 전략 사업 부지로 활용하기 위해 기획 중”이라고 답변했다. 이어 점용허가 등 절차상 문제로 일반 카페나 식당 등 외부 사용수익 허가를 내는 것은 큰 의미가 없다고 판단했다고 덧붙였다. 김 의원은 이에 대해 “부서 간 공유를 넘어 외부를 향해 창의적으로 수익을 창출하려 노력한 흔적이 보이지 않는다”며 “
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최근 일부 여론조사에서 두 후보 간 지지율 격차가 좁혀진 가운데, 부산글로벌허브도시 특별법 등을 둘러싼 공방도 격화하는 분위기다. 예비후보 등록 이후 양측의 경쟁은 한층 더 뜨거워질 전망이다.
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