與 광역단체장 후보들 총집결… ‘2018 지방선거 압승 재현’ 다짐

‘尹정부 지방 권력’ 심판론 내세워

정청래 “승리해야 李정부도 성공”

접경지역 ‘평화지대’ 구상도 발표

2026-04-24 6면

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더불어민주당 광역단체장 후보들이 6·3 지방선거를 40여일 앞둔 23일 윤석열 정부의 지방 권력 심판론을 내세우며 승리 결의를 다졌다. 공동으로 전선을 구축해 광역단체장 17곳 중 14곳을 석권했던 ‘2018년 지선 압승’을 재현하겠다는 각오로 풀이된다.정청래 대표는 이날 국회에서 연 광역단체장 후보 연석회의에서 “지선에서 승리해야 이재명 정부가 성공할 수 있다”며 “중앙과 지방이 톱니바퀴처럼 완벽하게 맞물려 돌아갈 때 정책 혜택은 더 빠르고, 더 넓게 국민의 삶 속으로 스며든다”고 밝혔다. 그러면서 “(후보들은) 이재명 대통령과 호흡을 맞춰 대한민국을 다시 세울 최정예”라고 강조했다.후보들은 자신의 출마 지역의 블록을 채워 넣어 한반도 지도를 완성하는 퍼포먼스를 선보였다. 완성된 지도에는 지선 슬로건인 ‘일 잘하는 지방정부’가 새겨졌다. 인천시장 후보인 박찬대 의원은 “시장합니다”라는 말로 발언을 시작해 좌중의 웃음을 자아냈다.다만 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리와 경남지사 후보인 김경수 전 지사는 지역 일정 등으로 회의에 참석하지 못하고 영상 메시지를 보냈다. 최근 영남권에선 국민의힘 후보와의 지지도 격차가 좁혀지는 흐름이 감지되며 긴장감이 올라갔다. 김 전 총리와 김 전 지사는 각각 영상 메시지에서 “대구에서 좋은 결과를 낼 수 있도록 힘찬 기운을 담아 보낸다”, “경남이 최선두에서 지선의 전국적인 승리를 앞장서서 이끌어보겠다”고 전했다.연석회의에 앞서 경기지사 후보인 추미애 의원과 강원지사 후보 우상호 전 청와대 정무수석, 박 의원은 기자회견을 열고 접경지역 발전을 위한 ‘평화지대’ 구상을 밝히고 지역경제 활성화를 위한 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.