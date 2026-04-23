오세훈, 27일 후보 등록…캠프는 종로 구도심 관철동

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오세훈 서울시장이 23일 시청에서 열린 서울-샌프란시스코 친선결연 50주년 기념 ‘감사의 정원’ 석재기증식에서 인사말을 하고 있다.
뉴스1
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6월 지방선거를 앞둔 오세훈 서울시장이 오는 27일 예비후보 등록 후 본격 선거전에 뛰어든다.
오 시장 측은 예상보다 이른 후보 등록 배경에 대해 “시민 속으로 들어가 현장을 뛰겠다는 각오가 담겨 있다”고 밝혔다.
캠프 사무실은 종로구 관철동 대왕빌딩에 마련될 예정이다. ‘초심’과 ‘구도심 발전’의 의지를 부각하기 위한 선택으로 풀이된다.
오 시장 관계자는 “선거사무실을 구도심 개발의 시급성을 상징하는 지역으로 선택한 것은 도시 균형발전과 종로지역 등 구도심 발전 의지를 보여주는 것”이라며 “과시보다 시민의 눈높이에서 출발하겠다는 ‘초심’을 드러내는 동시에 현장 중심·생활 밀착형 선거의 상징”이라고 말했다.
이숙자 서울시의회 운영위원장, 호주 안작데이 계기 NSW주 의회 대표단 환담… 현충일 의미 잇는 보훈·협력 강조
서울시의회 이숙자 운영위원장(국민의힘, 서초2)은 지난 22일 서울시의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 의회 대표단과의 환담에 참석해, 양 의회 간 교류 30주년의 의미를 되새기며, 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 NSW주의회 대표단 방문은 서울시의회와 NSW주 의회 간 상호결연 30주년과, 호주의 현충일인 안작데이(ANZAC Day, 매년 4월 25일)를 계기로 주한호주대사관 행사 참석차 이뤄졌다. ※ 서울시의회와 호주 뉴사우스웨일즈주의회는 1996년 교환방문협정체결 이후 올해로 상호결연 30주년을 맞이했다. 이날 환담에는 린다 볼츠 의원을 단장으로 한 NSW주 의회 대표단이 참석했으며, 양 의회는 지방의회의 역할과 정책 경험을 공유하는 한편, ‘기억과 추모’를 매개로 한 국제적 연대의 중요성에 대해 의견을 나눴다. 이 위원장은 “안작데이와 우리나라 현충일은 국가를 위해 헌신한 이들을 기리는 공통의 역사적 기억”이라며 “서울시의회와 호주 NSW주 의회 상호결연 30주년을 맞은 지금, 이러한 가치를 바탕으로 양 의회가 평화와 협력의 메시지를 함께 확산해 나가야 할 시점”이라고 강조했다. 그는 이어 “그간 양 의회는 비교시찰과 상호 방문·
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오 시장은 이번 선거 캠프를 청년 정책 위주로 운영하고, 캠페인도 청년들이 참여·주도하는 구조로 진행할 예정이다. 오 시장 관계자는 “민선8기 서울시정이 ‘동행·매력 특별시’를 기조로 약자와 동행하고 도시경쟁력을 높이는 데 주력해왔다면 이번 선거 과정에서는 ‘더 건강하고 더 따뜻한 삶의 질 특별시’를 강조할 계획”이라고 덧붙였다.
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