유은혜, 경기교육감 진보 단일화 이의 신청…‘선거인단 대리 등록 의혹’ 제기

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보(유은혜 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 유은혜 경기도교육감 예비후보(유은혜 캠프 제공)

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6·3 지방선거 경기도교육감 선거의 진보 진영 단일후보 선출 과정에서 선거인단 대리 등록 및 가입비 대납 의혹이 제기됐다.단일화 경선에 참여했던 유은혜 예비후보 측은 23일 “특정 후보가 선거인단을 모집하는 과정에서 안내 문자를 통해 ‘원격에서 인증과 결제를 도와주겠다’는 내용이 전달됐다”며 “‘다른 사람의 기기로 접속해 가입을 진행하라’는 취지의 안내가 포함돼 있었다”고 주장했다.유 후보 측은 의혹이 사실일 경우 이는 경기교육혁신연대의 규정을 어긴 것으로 수사 요청과 수사 결과가 나올 때까지 단일화 후보 확정 유보를 경기교육혁신연대에 요구했다.경기교육혁신연대 규정 제9조에는 “선거인단 등록 시 반드시 본인 인증 절차를 거치고 가입비 역시 본인 명의로 납부해야 한다”, “대리 납부, 집단 일괄 등록, 금품 제공을 통한 조직적 동원은 금지한다” 등이 담겨 있다.유 후보 측은 의혹 제기와 단일화 후보 확정 유보 등의 내용이 담긴 이의신청서를 전날 경기교육혁신연대에 제출했다.이에 대해 혁신연대 관계자는 “사안을 검토해 결과를 통보할 예정”이라고 밝혔다. 혁신연대 규정에 따라 이의신청 접수 후 5일 이내에 심의·결정해야 한다.유 후보 측은 “선거인단 전체에 대한 대리 등록 및 대납 여부를 즉각 수사할 것을 요청하며 수사 결과에 따라 단일화는 원천 무효화해야 한다”고 밝혀, 파문이 적지 않을 것으로 보인다.앞서 단일화 추진 기구인 경기교육혁신연대는 지난달 31일부터 이달 16일까지 참가비 3000원을 납부하고 선거인단으로 등록한 유권자를 대상으로 단일화 투표를 진행했다. 모집된 6만 9418명 중 4만 8520명이 투표에 참여해 투표율은 69.89%를 기록했다.선거인단 투표 55%, 여론조사 45%를 합산한 결과 안민석 전 국회의원이 경기도교육감 진보 단일 후보로 확정됐다.