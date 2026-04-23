“이은해 변호하면서 욕설 온몸으로 감당”…국힘 ‘공천 재검토’ 홍덕희의 해명

‘계곡 살인’ 이은해 변호 둘러싼 논란에

국힘 서울시당, 홍덕희 변호사 공천 재검토

“변호사가 짊어져야 할 책임 진 것” 반발

이미지 확대 ‘계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받은 이은해. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받은 이은해. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 서울시당이 6·3 지방선거 서울 구로구청장 후보로 공천한 홍덕희 변호사에 대해 ‘계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받은 이은해를 변호한 것을 이유로 ‘공천 재검토’를 밝힌 가운데, 홍 변호사가 22일 자신의 소셜미디어(SNS)에 장문의 글을 올려 “변호사로서 누군가는 해야 했던 책임을 진 것”이라고 밝혔다. 홍덕희 변호사 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 서울시당이 6·3 지방선거 서울 구로구청장 후보로 공천한 홍덕희 변호사에 대해 ‘계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받은 이은해를 변호한 것을 이유로 ‘공천 재검토’를 밝힌 가운데, 홍 변호사가 22일 자신의 소셜미디어(SNS)에 장문의 글을 올려 “변호사로서 누군가는 해야 했던 책임을 진 것”이라고 밝혔다. 홍덕희 변호사 페이스북

이미지 확대 홍덕희 변호사. 자료 : 홍덕희 변호사 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 홍덕희 변호사. 자료 : 홍덕희 변호사 페이스북

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국민의힘 서울시당이 6·3 지방선거 서울 구로구청장 후보로 공천한 홍덕희 변호사에 대해 ‘계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받은 이은해를 변호한 것을 이유로 ‘공천 재검토’를 밝힌 가운데, 홍 변호사가 “변호사로서 누군가는 해야 했던 책임을 진 것”이라며 반발했다.23일 정계에 따르면 홍 변호사는 전날 자신의 소셜미디어(SNS)에 장문의 글을 올려 “세상 모두가 그 사람을 향해 돌을 던지고 비난할지라도, 피고인의 말을 들어줄 세상에 남은 ‘마지막 한 사람’은 있어야 한다. 그것이 국가가 헌법으로 보장하는 변호인의 존재 이유이자 공적 사명”이라면서 이같이 밝혔다.홍 변호사는 “장애인인 이은해의 아버지는 딸의 변호인을 구하기 위해 2주 동안 휠체어를 타고 서초동 법조타운을 해맸지만 모든 변호사들이 손사래를 쳤다”면서 “아무도 만나주지 않는 냉대 속에서 돌고 돌아 제 사무실까지 찾아오신 아버지를 통해 전해 들은 사건의 내용은 법률적으로 다툼의 여지가 있어보였다”고 설명했다.이어 “직접 당사자를 만나 변소를 들어봤다. 그보다 더 놀랍고 참담했던 것은, 진실이 무엇이든 간에 ‘아무도 그 주장을 변호하려 하지 않는다’는 사실”이라며 “늦은 나이에 변호사가 된 만큼 변호인으로서 소명을 외면하고 비겁한 변호사가 되고 싶지는 않았다”고 강조했다.홍 변호사는 “1심부터 3심까지, 그 고단했던 과정 속에서 저는 법정 안팎과 거리에서 쏟아지는 수많은 욕설과 원색적인 비난을 온몸으로 감당해야 했다”면서 “두렵고 외로웠지만, 변호인으로서 오롯이 제 역할을 끝까지 수행해 냈다”고 돌이켰다. 그러면서 변호는 무료로 진행했으며, 사비 수천만원을 썼다고 덧붙였다.홍 변호사는 “화려하고 폼 나는 공적 사명을 수행한 사람만이 정치를 할 수 있는 것인가. 손가락질받고 가장 폼 안 나는, 그러나 누군가는 반드시 해야만 했던 법치주의의 십자가를 짊어진 사람은 정치를 하면 안 되는 것인가”라고 반문했다.그러면서 “남들이 피하는 어려운 책임도 감당해 본 사람이 공적 임무의 무게를 더 잘 안다고 믿는다”며 “가장 피하고 싶은 순간에도 도망치지 않았던 그 뚝심으로 구로구민 여러분의 곁을 끝까지 지키는 든든한 방패가 될 것”이라고 강조했다.앞서 국민의힘 서울시당 공천위원회는 지난 19일 홍 변호사를 구로구청장 후보로 공천했으나, 홍 변호사의 이은해 변호 이력을 둘러싸고 논란이 불거지자 21일 “국민적 공분을 일으켰던 사건과 관련된 일인 만큼 후보 자격의 적절성에 대해 원점 재검토하기로 했다”고 밝혔다.이에 홍 변호사 선거대책위원회는 입장문을 내고 “흉악범이라도 최소한의 변호권은 보장돼야 한다는 법치주의 소신으로 공익적 무료 변론을 맡은 것”이라며 “법정에서 흉악범을 대신해 변론했다고 해서 변호인이 흉악범과 같은 생각과 입장이라고 비난해서는 안 된다”고 반박했다.