與, 김용 공천에 선 긋나… 조승래 “부정적 의견이 좀더 강해”

정청래 “선거에 도움 되느냐가 기준”

金 “외면 땐 자기부정… 승복은 할 것”

이미지 확대 김용 전 민주연구원 부원장 닫기 이미지 확대 보기 김용 전 민주연구원 부원장

2026-04-23 6면

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이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장의 6·3 국회의원 재보궐 공천을 놓고 당내 갑론을박이 계속되는 가운데 정청래 더불어민주당 대표가 ‘선거에 도움이 되느냐’를 공천 기준으로 제시했다. 사법 리스크가 있는 김 전 부원장을 공천할 경우 전체 선거에 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려도 적지 않은 만큼 최대한 신중하게 따져 보겠다는 뜻으로 풀이된다.정 대표는 22일 경남 통영 현장 최고위원회의에서 재보궐과 관련해 “모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점”이라며 “선거에 도움이 되면 하고 선거에 도움이 되지 않으면 안 하겠다”고 밝혔다.조승래 사무총장도 이날 오전 CBS 라디오에서 김 전 부원장 공천에 대해 “대체로 긍정적인 면보다는 부정적인 면이 많지 않으냐는 의견들이 좀더 강한 것 같다”면서 “김 전 부원장을 비롯해 당의 좋은 자원들은 합리적이고 객관적인 프로세스를 통해 의사 결정을 하면 수용할 것”이라고 전했다.이를 두고 일각에서는 당 지도부가 김 전 부원장을 공천하지 않는 쪽으로 기운 것 아니냐는 해석이 나왔다. 다만 친명(친이재명)계를 중심으로 김 전 부원장 공천 요구가 이어지고 있어 정 대표가 막판까지 고민하는 모습을 보일 것이라는 관측이 나온다.전현희 의원은 페이스북에 “당이 해야 할 일은 명확하다. 그의 정치적 명예를 온전히 회복시키고 제자리로 돌려놓는 것”이라며 김 전 부원장의 출마를 지지한다고 밝혔다. 반면 수도권 지역의 민주당 한 의원은 “사실 선거에 도움이 되는 공천은 아니지 않으냐”면서 “조작 기소 피해를 입었다고 해도 공천은 별개 사안”이라고 지적했다.이런 가운데 김 전 부원장은 한 유튜브 채널에서 “조작 (기소를) 당한 사람을 민주당이 국정조사까지 하는데 저를 외면하면 ‘자기부정 아니겠는가’ 하는 생각을 하지만, 공천 안 준다고 ‘열받는다’ 이렇게 할 수는 없다. 당연히 승복할 것”이라고 강조했다. 한편 민주당은 재보궐 영입 인사 중 한 명으로 개혁신당 출신 김용남 전 의원을 유력하게 검토하는 것으로 전해졌다.