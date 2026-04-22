[포토] ‘12일 단식’ 안호영, 병원 긴급 이송

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6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 뒤 단식을 이어온 안호영 의원이 22일 병원에 이송됐다.안 의원은 지난 11일부터 이날까지 국회 본청 앞에서 12일째 단식을 이어왔다.안 의원은 이날 오후 1시 40분쯤 119구급차에 실려 녹색병원으로 이송됐다.안 의원 측 관계자는 “단식 중 건강이 악화했고, 조정식 대통령 정무특보와 의료진의 권고에 따라 병원에 긴급 이송됐다”고 설명했다.안 의원은 이 의원의 ‘제3자 식비 대납’ 의혹을 두고 당 윤리감찰단이 ‘개인 혐의는 없다’고 결론을 내자 재감찰을 요구하며 단식에 돌입했다.이 의원이 전북지사 후보로 확정되고 감찰도 진행 중이지만, 안 의원은 감찰 결과가 나올 때까지 단식을 멈추지 않겠다고 밝힌 바 있다.당내 일각에서는 이 의원이 정청래 대표와 가까운 사람이라는 점이 윤리감찰단 ‘혐의 없음’ 결론에 영향을 미친 것 아니냐는 시선이 없지 않다.안 의원이 이송되기 전인 이날 오전 비당권파인 이언주·강득구 최고위원은 단식 농성장을 찾아 정청래 대표를 직격했다.두 최고위원은 이날 경남 통영 욕지도 인근 바다에서 열린 선상(船上) 현장 최고위원회의에 불참했다.이 최고위원은 정 대표를 겨냥해 “동료 의원이 단식하고 있고, 당 대표실도 지나가는 길에 있는데 (정 대표가) 한 번도 오지 않고, 손 한번 잡아주지 않은 모습에 대해 상당한 자괴감을 느낀다”며 “당이 어쩌다가 이런 상황에 오게 됐는지 문제가 있다”고 지적했다.강 최고위원은 “아무리 현장 최고위가 중요하다고 하더라도 소속 의원이 10여 일째 단식 농성하는데 외면하고 가는 당 대표의 모습에 동의하지 않는다”며 “당 대표에게 호소한다. 안 의원 이야기를 귀 기울여주고 손을 잡아달라”고 말했다.