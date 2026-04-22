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김경수·정원오 “경남·서울 상생협력”

6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오(오른쪽) 전 서울 성동구청장과 경남지사 후보인 김경수 전 지사가 21일 경남 창원시 마산합포구 창동 사거리에서 ‘서울·경남 상생협력 공동선언’ 후 기념촬영을 하고 있다.

창원 연합뉴스