오세훈 “하루하루 피 말라… 장동혁, 후보들의 짐”

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오세훈 서울시장이 21일 서울시청 지하1층 서울갤러리 내친구서울 1관에서 열린 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회에서 발언하고 있다.
뉴시스
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국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 현 시장은 21일 장동혁 대표를 향해 “지금 후보들께 짐이 되고 있다”고 비판했다. 오 시장은 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 장 대표 귀국에 대해 “썩 관심 두고 싶지 않다”며 이같이 밝혔다.
그는 “후보들은 하루하루 피가 마를 타이밍”이라며 “(장 대표가 미국에서) 누구를 만나 어떤 말씀을 나눴기 때문에 지방선거에 어떤 도움이 될 것이라는 설명이 없다”고 지적했다. 이어 “당 지도부는 여기 있어도 별로 할 일이 없는 국면에 돌입했기 때문에 그렇게 변명할 수밖에 없는 처지가 된 게 아닌가”라고 말했다.
그는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에 대해서는 “제가 서울시장을 하다가 성동구에 전략정비구역을 지정해놓고 나갔다”며 “그걸 박원순 시장이 들어와 올스톱시켰다. 재개발을 올스톱시켰는데 (성동구청장이던 정 후보는) 박 시장한테 한 마디도 어필한 적이 없다”고 강조했다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 망월천 정비사업 공정 점검… “올해 12월 준공 목표로 차질 없이 추진”
서울시의회 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)이 지난 20일 SH서울주택도시공사가 추진 중인 ‘망월천 지방하천 정비공사’에 대한 진행 상황을 보고받으며 사업 전반에 대한 점검을 실시했다. 망월천 정비사업은 강일지구 도시개발사업의 일환으로 추진되는 하천 정비사업이다. 강동구 강일동 일원에 연장 약 860m, 폭 30~170m 규모로 조성되며 약 170억원의 사업비가 투입되는 사업으로 제방 축제, 교량 설치, 친수공간 정비 등을 통해 종합적인 수변환경 개선이 이뤄질 예정이다. 해당 사업은 당초 2026년 1월 준공을 목표로 추진됐으나, 지장물 이설 지연과 녹지공간 확충, 주민 요구에 따른 물놀이장 신규 설치 등 주요 계획 변경으로 준공 시점이 2026년 12월 말로 조정됐다. 현재는 변경된 일정에 맞춰 공정을 관리하고 있으며, 약 70%의 공정률을 보이는 가운데 2026년 12월 준공을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중인 것으로 보고됐다. 박 의원은 “망월천 정비사업은 단순한 하천 정비를 넘어 주민들의 일상과 밀접한 생활환경을 개선하는 중요한 사업”이라며 “남은 기간 동안 철저한 공정 관리와 안전 확보에 만전을 기해달라”고 당부했다. 이어 “특히 물놀이장 조성 등
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그러면서 “대통령이 장기보유특별공제 폐지에 대해 소셜미디어(SNS)에 쓰셔서 (정 후보에게) 입장을 내달라고 했는데 묵묵부답”이라며 “대통령께서 뭘 말씀하시면 서울시민 입장에서는 손해가 되는 일이라도 아마 반대 못 하실 것”이라고 덧붙였다.
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