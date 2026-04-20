민주 “이광재 수도권 검토”… 송영길 전략공천도 시사

공천 현직 의원 29일 일괄 사퇴

이미지 확대 정청래 대표, 6·3 지방선거 관련 긴급 기자간담회 더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “광역단체장 후보로 확정된 현역 의원들은 29일 일괄 사퇴한다”며 “울산 남갑 국회의원 보궐선거 후보로 전태진 변호사를 전략 공천하겠다”고 밝히고 있다. 2026.4.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 대표, 6·3 지방선거 관련 긴급 기자간담회 더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “광역단체장 후보로 확정된 현역 의원들은 29일 일괄 사퇴한다”며 “울산 남갑 국회의원 보궐선거 후보로 전태진 변호사를 전략 공천하겠다”고 밝히고 있다. 2026.4.20 연합뉴스

2026-04-21 4면

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16개 광역단체장 후보 공천을 마무리한 더불어민주당 정청래 지도부가 20일 재보궐 전략공천 작업에 본격 돌입했다. 이광재 전 강원지사와 송영길 전 대표의 공천 여부도 조만간 결정될 것으로 보인다.정청래 대표는 이날 국회에서 열린 긴급 기자회견에서 이 전 지사를 직접 언급하며 “이 전 지사 같은 분은 어디에 내놔도 손색이 없고, 특히 ‘핫플레이스’로 떠오른 곳에 출전해도 경쟁력이 있다. 내부적으로 검토하고 있다”고 말했다.황희 전략공천관리위원장은 이 전 지사의 전략공천 검토 지역에 대해 “수도권”이라고 했다. 경기지사 후보 추미애 의원의 지역구인 경기 하남갑 보궐선거에 이 전 지사를 공천할 수 있다는 관측도 나온다.정 대표는 송영길 전 대표에 대해서도 “(공천을) 염두에 두고 있다”고 했다. 방미 중이었던 송 전 대표는 이날 오후 귀국했다.다만 경기지역 재보궐 출마 의사를 밝힌 김용 전 민주연구원 부원장 공천과 관련해서는 “그 부분은 차차 말씀드릴 날이 있을 것”이라고 답했다.이날 민주당은 재보궐선거 ‘공천 1호’ 인사로 울산 출신 전태진 변호사를 선정했다. 울산시장 후보로 선출된 김상욱 의원이 의원직을 사퇴하면 울산 남구갑에 ‘인재 영입 1호’ 전 변호사를 공천한다는 구상이다.정 대표는 또 “광역단체장 후보로 확정된 현역 의원들은 29일 일괄 사퇴하기로 했다”면서 해당 지역의 보궐선거가 6·3 지방선거와 동시에 치러진다는 점을 강조했다.이런 가운데 정 대표는 이날 오전 장동혁 국민의힘 대표의 고향이자 지역구인 충남 보령에서 현장 최고위원회의를 열고 “야당 대표가 가서 그냥 (미 국무부) 차관보 뒷모습만 사진이 찍힌 이런 외교를 했다? 참 이해할 수 없는 일이 또 벌어졌다”며 “국민의힘식 표현으로 외교 참사”라고 비판했다.