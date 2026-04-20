민주 ‘재보선 1호’ 전태진… 정청래 “송영길 공천 염두, 김용은 차차 말씀드릴 것”

공천 현직 의원 29일 일괄 사퇴

이미지 확대 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 20일 충남 보령시 대천항수산시장을 방문해 충남지사 후보인 박수현 의원에게 김을 먹여 주고 있다.

보령 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 20일 충남 보령시 대천항수산시장을 방문해 충남지사 후보인 박수현 의원에게 김을 먹여 주고 있다.

보령 연합뉴스

2026-04-21 4면

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16개 광역단체장 후보 공천을 마무리한 더불어민주당 정청래 지도부가 20일 재보궐선거 ‘공천 1호’ 인사로 울산 출신 전태진 변호사를 선정하며 재보궐 공천에 본격 돌입했다. 광역단체장 후보로 확정된 민주당 현역 의원들은 오는 29일 의원직 사퇴서를 일괄 제출하기로 했다.정 대표는 이날 “(울산시장 후보로 선출된) 울산 남구갑 김상욱 의원이 의원직을 사퇴하면 그 자리에 ‘인재 영입 1호’ 전 변호사를 공천할 예정”이라고 밝혔다. 정 대표는 송영길 전 대표에 대해서도 “(공천을) 염두에 두고 있다”고 했다.정 대표는 또 “광역단체장 후보로 확정된 현역 의원들은 29일 일괄 사퇴하기로 했다”면서 해당 지역의 보궐선거가 6·3 지방선거와 동시에 치러진다는 점을 강조했다. 지방선거에 출마하는 국회의원의 사퇴 시한은 다음달 4일이지만, 해당 지역의 보궐선거가 6·3 지방선거와 같이 실시되려면 오는 30일까지 직을 내려놔야 한다.정 대표는 경기 지역 출마 의사를 밝힌 김용 전 민주연구원 부원장에 대해서는 “차차 말씀드릴 날이 있을 것”이라며 구체적 언급을 피했다.다만 이광재 전 강원지사와 관련해서는 “이번에 유력한 강원지사 후보인데도 우상호 전 청와대 정무수석에게 선당후사 모습을 보여 감동을 줬다”며 “이 전 지사 같은 분은 어디에 내놔도 손색이 없고, 특히 ‘핫플’로 떠오른 곳에 출전해도 경쟁력이 있다고 생각한다. 내부적으로 검토하고 있다”고 했다.이런 가운데 정 대표는 이날 오전 장동혁 국민의힘 대표의 고향이자 지역구인 충남 보령에서 현장 최고위원회의를 열고 “야당 대표가 가서 그냥 (미 국무부) 차관보 뒷모습만 사진이 찍힌 이런 외교를 했다? 참 이해할 수 없는 일이 또 벌어졌다”며 “국민의힘식 표현으로 외교 참사”라고 비판했다