양향자·함진규·조광한·이성배 ‘원샷 경선’…다음달 2일 경기지사 후보 확정

경기지사 후보 경선 일정 확정

컷오프·예비경선 없이 ‘원샷’

다음달 2일 ‘추미애 대항마’ 확정

이미지 확대 6·3 지방선거 경기도지사에 도전하는 함진규 전 의원과 국민의힘 양향자 최고위원(오른쪽)이 지난 10일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 후보면접을 마치고 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 경기도지사에 도전하는 함진규 전 의원과 국민의힘 양향자 최고위원(오른쪽)이 지난 10일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 후보면접을 마치고 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 모란시장 방문한 정청래-추미애-김병욱 김병욱 성남시장 후보(왼쪽부터), 추미애 경기도지사 후보, 더불어민주당 정청래 대표가 19일 경기도 성남시 모란민속5일장을 방문해 시민들과 인사를 나누고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 모란시장 방문한 정청래-추미애-김병욱 김병욱 성남시장 후보(왼쪽부터), 추미애 경기도지사 후보, 더불어민주당 정청래 대표가 19일 경기도 성남시 모란민속5일장을 방문해 시민들과 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

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국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원회가 경기지사 후보 최초 공모 43일 만인 20일 경선 일정을 확정했다. 국민의힘은 양향자 최고위원, 함진규 전 의원, 조광한 지명직 최고위원, 이성배 전 MBC 아나운서가 한 번의 경선으로 승부를 내는 ‘원샷 경선’을 치러 추미애 더불어민주당 의원의 대항마를 확정하기로 했다.박덕흠 공관위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 “경기지사 후보 4인에 대한 경선 일정을 확정했다”고 밝혔다. 국민의힘은 21일 경선 공고, 21~29일 토론회 2회 등을 거쳐 30일부터 이틀간 당심(당원투표) 50%, 민심(여론조사) 50%를 반영하는 경선을 치러 다음 달 2일 최종 후보를 확정하기로 했다.국민의힘은 지난달 8일 양 최고위원과 함 전 의원 2인이 경기지사 공천을 신청했으나 이정현 전 공관위원장과 장동혁 대표가 본선 경쟁력에 문제가 있다며 다른 인사들 영입을 추진하다 실패해 결국 재공모 절차를 거쳤다. 이미 민주당이 추 의원을 후보로 확정하고 총력전에 나선 만큼 국민의힘은 원샷 경선을 실시해 후보 선출에 속도를 내기로 했다.