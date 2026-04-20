오세훈 “장애가 결코 장벽 되지 않는 서울 만들 것”

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오세훈 서울시장이 20일 서울 지하철 여의나루역 러너스테이션에서 시민 비만율 저감방안 현장발표회를 열고 발표하고 있다.
도준석 전문기자
도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 장애인의 날인 20일 “서울은 물리적 장벽을 없애는 것을 넘어, 경제적 자립을 향해 전진한다”라며 시의 장애인 지원 정책을 발표했다.
오 시장은 이날 송파구에 있는 ‘밀알굿윌스토어 1호점’을 찾은 후 페이스북에 ‘서울의 턱은 낮게, 시민의 기회는 넓게’라는 게시글을 올리며 이같이 밝혔다. 그는 “2011년 제가 서울시장일 때 처음 만든 이곳은 장애인 스스로 일하고 스스로 살아갈 기회를 위해 시작한 공간”이라며 “장애인의 날을 맞아 다시 이곳을 찾아 장애가 장벽이 되지 않는 도시를 만들겠다는 처음의 마음을 다시 새기고자 한다”고 설명했다.
그는 “2021년, 제가 다시 서울시청에 돌아오며 시민 여러분께 드린 첫 번째 약속은 ‘약자와의 동행’”이라며 “지난해 12월 시가 관리하는 지하철 338개 전 역사에서 ‘1역사 1동선’을 100% 완성했다. 이제 서울은 휠체어를 타도 누구의 도움 없이 혼자 지하철을 이용할 수 있는 도시가 됐다”고 말했다.
그러면서 “지역사회에서 스스로 살아가길 원하는 장애인을 위한 지원주택도 336호로 늘렸다”며 “서울은 물리적 장벽을 없애는 것을 넘어, 경제적 자립을 향해 전진한다. 2030년까지 장애인 공공일자리 2만 4000개를 만들겠다”고 덧붙였다.
서울시의회, 입법·법률고문 7명 위촉… “건설·금융·디지털까지 입법 대응력 강화”
서울시의회가 입법 품질과 소송 대응 역량을 동시에 끌어올리기 위해 법률 전문가를 대폭 보강했다. 시의회는 건설·금융·디지털 포렌식 등 전문 분야를 포함한 입법·법률고문 7명을 신규, 재위촉함으로써 변화하는 정책 환경에 선제 대응할 수 있는 법률 지원 체계를 마련했다. 서울시의회(의장 최호정)는 지난 17일 의장실에서 입법·법률고문 7명에 대한 위촉식을 개최했다고 밝혔다. 이번 위촉은 지방의회 핵심 기능인 조례 입법의 완성도를 높이고, 의회 소송 대응 역량을 높이기 위한 조치다. 입법·법률고문 제도는 지방자치법 제47조에 근거해 2003년 도입된 제도로, 조례 입법 과정에서 전문적인 법률 해석과 자문을 제공한다. 임기는 2년이다. 이번에 신규 위촉된 고문은 ▲임부영 변호사(법무법인 길도) ▲이충훈 변호사(법무법인 시장) ▲이장희 변호사(법무법인 송담) ▲김남기 변호사(법무법인 강남) 등 4명이다. 또한 ▲조종태 변호사(법무법인 대환) ▲이지혜 변호사(법률사무소 천지) ▲우국창 변호사(법무법인 새명)는 재위촉됐다. 건설, 금융, 디지털 포렌식 등 시민 생활과 밀접한 분야의 법률 전문가를 대거 보강한 것이 특징이다. 이는 급변하는 정책 환경과 디지털 시대 입
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이어 “장애가 결코 장벽이 되지 않는 서울을 위해 제 모든 진심을 다하겠다”며 “도시 성장의 과실이 모든 시민의 삶 속으로 온전히 스며드는 ‘삶의 질 특별시’를 향해 멈춤 없이 전진하겠다”고 강조했다.
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