안민석 “장애는 보호가 아닌, 교육기본권 문제…정서장애·맞춤지원 강화하겠다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

안민석 “장애는 보호가 아닌, 교육기본권 문제…정서장애·맞춤지원 강화하겠다”

안승순 기자
입력 2026-04-20 11:05
수정 2026-04-20 11:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
안민석 경기도교육감 예비후보 SNS 캡처
안민석 경기도교육감 예비후보 SNS 캡처


안민석 경기도교육감 예비후보가 “장애는 보호의 대상이 아니라 교육기본권의 문제”라며 “특수교육의 기준을 바로 세우겠다”고 공약했다.

안 예비후보는 20일 장애인의 날을 맞아 자신의 페이스북에 “장애를 이유로 교육에서 소외되는 현실은 더 이상 방치할 수 없다”며 “교육은 누구에게나 동일하게 보장돼야 할 기본권이며, 이를 공교육이 책임져야 한다”고 강조했다.

그는 “현재 학교 현장에서는 특수교육 대상 학생들이 충분한 지원을 받지 못한 채 형식적인 통합에 머무는 경우가 적지 않다”며 “특수교육이 바로 서지 않으면 통합교육도 제대로 작동할 수 없다”고 적었다.

이어 “특수교사와 통합학급 지원 인력을 대폭 확충하고, 일반학교 내 특수학급을 확대해 과밀 특수학급 문제를 단계적으로 해소하겠다”며 “개별 맞춤 교육계획이 실질적으로 작동하도록 학습·정서·행동 지원을 통합한 지원 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

이와 함께 “정서장애, 느린 학습자 등 다양한 학습 취약계층까지 포함한 맞춤형 지원을 강화해 학부모와 교사가 체감할 수 있는 특수교육 환경을 만들겠다”며 “AI 기반 학습 지원과 상담 시스템을 통해 학생 개개인의 학습과 정서 상태를 촘촘히 살피는 교육 안전망도 마련하겠다”고 덧붙였다.



끝으로 안 예비후보는 “단 한 명도 배제되지 않는 교육, 누구도 뒤처지지 않는 출발선을 만들겠다”며 “특수교육, 기준을 바꾸겠다”고 약속했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로