“3선 관록과 섬세한 리더십으로 지역 현안 해결”…김안숙 서초구의원 예비후보, 선거사무소 개소식

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지난 17일 서울 서초구 내방빌딩에서 열린 선거사무소 개소식에서 김안숙 서초구의원 예비후보가 참석자들에게 포부를 밝히고 있다.
제8대 서초구의회 의장을 지낸 김안숙(더불어민주당) 서초구의원 예비후보는 지난 17일 서울 서초구 방배동 내방빌딩에서 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다고 20일 밝혔다.
이날 개소식에는 지역 주민과 당 관계자 등 많은 사람들이 참석해 김 예비후보의 새로운 도전을 응원했다.
김 예비후보는 제6대부터 8대까지 12년 동안 서초구의회 의원으로 활동하며 제8대 후반기 의장을 역임하면서 전문성과 특유의 친화력을 바탕으로 지역 사회의 다양한 갈등을 조정하고 소통의 가치를 실현해 왔다는 평가를 받는다.
김 예비후보는 인사말을 통해 “지난 12년 동안 6·7·8대 의원을 거쳐 의장직을 수행하기까지 저를 키워주신 것은 오로지 서초구민 여러분이었다”며 감사 인사를 전했다.
서울시의회, 입법·법률고문 7명 위촉… “건설·금융·디지털까지 입법 대응력 강화”
서울시의회가 입법 품질과 소송 대응 역량을 동시에 끌어올리기 위해 법률 전문가를 대폭 보강했다. 시의회는 건설·금융·디지털 포렌식 등 전문 분야를 포함한 입법·법률고문 7명을 신규, 재위촉함으로써 변화하는 정책 환경에 선제 대응할 수 있는 법률 지원 체계를 마련했다. 서울시의회(의장 최호정)는 지난 17일 의장실에서 입법·법률고문 7명에 대한 위촉식을 개최했다고 밝혔다. 이번 위촉은 지방의회 핵심 기능인 조례 입법의 완성도를 높이고, 의회 소송 대응 역량을 높이기 위한 조치다. 입법·법률고문 제도는 지방자치법 제47조에 근거해 2003년 도입된 제도로, 조례 입법 과정에서 전문적인 법률 해석과 자문을 제공한다. 임기는 2년이다. 이번에 신규 위촉된 고문은 ▲임부영 변호사(법무법인 길도) ▲이충훈 변호사(법무법인 시장) ▲이장희 변호사(법무법인 송담) ▲김남기 변호사(법무법인 강남) 등 4명이다. 또한 ▲조종태 변호사(법무법인 대환) ▲이지혜 변호사(법률사무소 천지) ▲우국창 변호사(법무법인 새명)는 재위촉됐다. 건설, 금융, 디지털 포렌식 등 시민 생활과 밀접한 분야의 법률 전문가를 대거 보강한 것이 특징이다. 이는 급변하는 정책 환경과 디지털 시대 입
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이어 김 예비후보는 “의장은 명예직이 아니라 주민의 심부름꾼 중 가장 앞서 뛰는 자리였다”면서 “그동안 쌓아온 입법 역량과 행정 네트워크를 총동원해 서초의 현안을 속 시원히 해결하고 주민의 삶에 실질적인 변화를 만들어내겠다”고 강조했다.
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