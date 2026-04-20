“3선 관록과 섬세한 리더십으로 지역 현안 해결”…김안숙 서초구의원 예비후보, 선거사무소 개소식

이미지 확대 지난 17일 서울 서초구 내방빌딩에서 열린 선거사무소 개소식에서 김안숙 서초구의원 예비후보가 참석자들에게 포부를 밝히고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일 서울 서초구 내방빌딩에서 열린 선거사무소 개소식에서 김안숙 서초구의원 예비후보가 참석자들에게 포부를 밝히고 있다.

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제8대 서초구의회 의장을 지낸 김안숙(더불어민주당) 서초구의원 예비후보는 지난 17일 서울 서초구 방배동 내방빌딩에서 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다고 20일 밝혔다.이날 개소식에는 지역 주민과 당 관계자 등 많은 사람들이 참석해 김 예비후보의 새로운 도전을 응원했다.김 예비후보는 제6대부터 8대까지 12년 동안 서초구의회 의원으로 활동하며 제8대 후반기 의장을 역임하면서 전문성과 특유의 친화력을 바탕으로 지역 사회의 다양한 갈등을 조정하고 소통의 가치를 실현해 왔다는 평가를 받는다.김 예비후보는 인사말을 통해 “지난 12년 동안 6·7·8대 의원을 거쳐 의장직을 수행하기까지 저를 키워주신 것은 오로지 서초구민 여러분이었다”며 감사 인사를 전했다.이어 김 예비후보는 “의장은 명예직이 아니라 주민의 심부름꾼 중 가장 앞서 뛰는 자리였다”면서 “그동안 쌓아온 입법 역량과 행정 네트워크를 총동원해 서초의 현안을 속 시원히 해결하고 주민의 삶에 실질적인 변화를 만들어내겠다”고 강조했다.