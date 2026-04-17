광산을 등 광주 지역구 4곳 시·도의원 선거 첫 중대선거구 도입

광주 국회의원 지역구 중 4곳의 시·도의회 의원 선거에 중대선거구가 최초로 도입된다. 여야가 17일 6·3 지방선거에서 시·도의원 비례대표 비율을 14%로 늘리는 내용을 골자로 한 정치개혁법안 개정에 합의한데 따른 것이다.
천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 만나 이같은 내용의 정치개혁 합의안을 발표했다.
여야는 시·도의원 비례대표 비율을 10%에서 14%로 상향 조정하기로 했다. 광주 국회의원 지역구 중 4곳의 시·도의회 의원 선거에 중대선거구를 최초로 도입하기로 했다. 기초자치단체 시·도의회 선거에서 중대선거구제도를 시범 실시하는 지역은 2022년 지방선거 때보다 16곳을 늘려 총 27곳으로 정했다. 정당의 시·도당 조직 운영을 활성화하기 위해 당원협의회나 지역위원회 사무소를 1개소 둘 수 있도록 했다.
여야는 이러한 합의 내용이 담긴 법안들을 이날 국회 정치개혁특별위원회 소위원회와 전체회의, 법제사법위원회, 본회의에서 차례대로 처리할 예정이다.
천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 이날 국회에서 만나 이같은 내용의 정치개혁 합의안을 발표했다.
여야는 시·도의원 비례대표 비율을 10%에서 14%로 상향 조정하기로 했다. 광주 국회의원 지역구 중 4곳의 시·도의회 의원 선거에 중대선거구를 최초로 도입하기로 했다. 기초자치단체 시·도의회 선거에서 중대선거구제도를 시범 실시하는 지역은 2022년 지방선거 때보다 16곳을 늘려 총 27곳으로 정했다. 정당의 시·도당 조직 운영을 활성화하기 위해 당원협의회나 지역위원회 사무소를 1개소 둘 수 있도록 했다.
이새날 서울시의원 “잠원한강공원 ‘여기저기 키즈카페’ 운영 시작… 아이 키우기 좋은 도시 조성 환영”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 18일부터 잠원한강공원 다목적구장에서 운영을 시작하는 서울시 ‘여기저기 키즈카페’ 사업을 환영한다고 밝혔다. ‘여기저기 키즈카페’는 도심 속 공공공간을 활용해 아이들이 자유롭게 뛰놀 수 있는 놀이 환경을 제공하는 사업으로, 잠원한강공원에서는 4월부터 6월, 9월부터 11월까지 총 14일간 운영된다. 운영시간은 토요일 2회차, 일요일 3회차로 구성되며, 만 4세부터 9세까지 아동을 대상으로 한다. 이번 키즈카페는 스포츠형 ‘성장놀이터’를 테마로 조성되어 에어바운스, 올림픽 체험 등 신체 활동 중심의 놀이기구와 함께 풍선아트, 버블퍼포먼스, 만들기 체험 등 다양한 프로그램이 운영된다. 사전예약과 현장접수를 병행하는 방식으로 운영되며, 사전예약은 조기 마감될 만큼 높은 관심을 받고 있다. 이 의원은 “잠원한강공원은 많은 시민들이 찾는 대표적인 여가 공간인 만큼, 아이들을 위한 체험형 놀이시설이 마련된 것은 매우 의미 있는 변화”라며 “특히 도심 속에서 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간이 확대된다는 점에서 학부모들의 만족도도 높을 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 강남 지역을 비롯
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여야는 이러한 합의 내용이 담긴 법안들을 이날 국회 정치개혁특별위원회 소위원회와 전체회의, 법제사법위원회, 본회의에서 차례대로 처리할 예정이다.
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