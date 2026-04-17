경선 탈락한 국주영은 캠프 ‘각자도생’…국 “조지훈 지지”vs조직본부장들 “우범기 지지”

이미지 확대 국주영은 예비후보. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국주영은 예비후보. 연합뉴스

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전주시장 선거가 막판까지 혼전 양상을 거듭하고 있다.더불어민주당 경선 탈락 후보와 지지세력이 정반대의 선택으로 각자도생에 나서면서 사흘 앞둔 결선투표가 혼돈으로 빠져든 모습이다.민주당 전북 전주시장 경선에서 컷오프된 국주영은 예비후보의 조직본부장들은 17일 우범기 예비후보 지지를 선언했다.국 예비후보가 결선 투표를 앞두고 조지훈 예비후보를 지지하기로 한 것과 정반대의 선택을 하면서 국 예비후보와의 동행을 마쳤다.국 예비후보 전 조직본부장단은 이날 입장문을 내고 “국 예비후보 개인의 정치적 선택은 존중한다”면서 “조직본부장들은 각자의 의견을 충분히 반영하여 전 국 예비후보의 선택과 다르게 다른 길을 가고자 한다”고 밝혔다.이들은 “국 예비후보 조직본부장들은 오랜 시간 동고동락하며 이번 더불어민주당 전주시장 경선에 서로 뜻을 함께하며 전주의 진정한 발전과 시민이 행복한 도시를 만들기 위해 모든 열정을 다해 뛰었다”며 “그러나 본경선 결과 시민의 선택은 기대와 달랐고 시민의 뜻을 겸허하고 무겁게 받아들이는 것이 정치적 도리이자 순리라고 판단해 국 예비후보에게 특정 후보를 지지하기보다는 엄정한 중립의 입장을 지킬 것을 제안했다”고 말했다.그러면서 “국 예비후보의 결정에 깊은 유감을 표하며, 이제 전 국 예비후보와의 동행을 멈추겠다”면서 “전주의 더 나은 미래를 염원하는 저희의 진심은 변함이 없고, 국 예비후보에게 전주의 발전을 위해 함께 고민했던 정책들을 온전히 수용하겠다는 우범기 예비후보를 지지하기로 했다”고 설명했다.한편, 앞서 국 예비후보와 정책 연대를 선언했던 임정엽 전 완주군수도 국 예비후보가 경선에서 탈락하자 우범기 예비후보와 손을 맞잡았다.