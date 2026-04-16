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박수현 후보, 첫 행보는 ‘청년·AI’…“충남이 AI 새 시대 선도”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-04-16 20:53
수정 2026-04-16 20:53
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박수현 민주당 충청남도지사 후보가 현충사에서 방문록에 글을 남기고 있다. 박 후보 제공
박수현 민주당 충청남도지사 후보가 현충사에서 방문록에 글을 남기고 있다. 박 후보 제공


박수현 더불어민주당 충청남도지사 후보가 16일 첫 공식 일정으로 아산 현충사를 찾았다.

현충사를 찾은 박 후보는 “두려움을 용기로 바꾸어주신 이순신 장군님의 지혜와 통찰을 오늘의 대한민국과 충청남도가 배우겠습니다”라고 글을 남겼다.

박 후보는 이어 정책 행보로 천안의 자동 물류처리 시스템 전문 기업과 반도체·디스플레이 검사 장비 제조 기업을 방문했다.

그는 이 자리에서 “지난 1일 최종 사업 선정을 이끌어 낸 ‘지역 주도형 AI 대전환’으로 충남의 첨단 기업들이 더 큰 성장을 함께할 것”이라며 “산업 트렌드에 맞는 신기술 고도화 지원을 유연하게 지원할 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

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박수현 후보가 AI명함을 선보이고 있다. 박 후보 제공
박수현 후보가 AI명함을 선보이고 있다. 박 후보 제공


이어 천안에 위치한 그린 스타트업 타운을 찾아 스타트업 업계 청년들과 간담회를 가졌다.

앞서 박 후보는 경선 과정에서 △충남 AI대전환·AI기본사회 △역사 문화 관광을 통(通)한 야간경제(NTE) 활성화 △충남의 가능성이 꽃피는 진짜 균형 성장 △UN AI 허브 유치 △교통이 통(通)하는 충남 등의 공약을 발표했다.

박 후보는 “AI가 열 새로운 시대를 담대히 선도할 충남을 반드시 만들겠다”며 “6월 3일이 220만 충남의 새로운 출발이 되도록 하겠다”고 강조했다.
천안 이종익 기자
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