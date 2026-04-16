[속보] 민주당 세종시장 후보에 조상호…국힘 최민호 현 시장과 대결

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발언하는 조상호 세종시장 출마 예비후보

3일 서울 여의도 더불어민주당사에서 열린 ‘세종특별자치시장 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동토론회’에서 조상호 예비후보가 발언하고 있다. 2026.4.3 연합뉴스