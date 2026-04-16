안민석, 경기교육 소확행 시리즈 7호 ‘맞춤형 재활 학교 정책’ 제시

이미지 확대 안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공)

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안민석 경기도교육감 예비후보가 장애 학생의 건강한 성장과 학습권 보장을 위해 학교 내 재활 지원을 강화하는 ‘맞춤형 재활 학교’ 정책을 추진하겠다고 공약했다.안 예비후보는 16일 ‘경기교육 소확행 시리즈 7호’로 관련 정책을 발표하며 “아이들의 걸음에 경기교육이 함께해야 한다”며 “학교 안 재활은 선택이 아니라 공교육이 책임져야 할 영역”이라고 강조했다.그는 “뇌병변 및 중도·중복 장애 학생들에게 물리·작업치료는 학습과 일상생활을 위한 필수 과정”이라며 “현재는 학교 내 치료 인력 부족으로 인해 학부모가 방과 후 사설 치료기관을 전전하는 구조가 이어지고 있다”고 진단했다.그러면서 경기도 내 공립 특수학교에 물리치료사와 작업치료사를 1인 이상 의무 배치하고, 학생 수에 따라 추가 인력을 지원해 안정적인 치료 환경을 조성하겠다고 밝혔다. 이어 학교 내 ‘스마트 재활실’을 구축해 재활 보조공학 기기와 VR·AR 기반 치료 장비를 도입하겠다고 덧붙였다.안 예비후보는 “장애 학생의 재활은 가정의 몫이 아니라 교육의 책임”이라며 “학교 안에서 필요한 지원이 모두 이뤄지는 교육 환경을 만들겠다”고 약속했다.