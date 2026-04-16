유은혜, “‘공공형 어린이집 지원’으로 격차 없는 지원 체계 갖추겠다”

이미지 확대 유은혜 경기도교육감 예비후보가 15일 경기도공공형어린이집연합회 임원들과 간담회 후 기념 촬영을 하고 있다. (유은혜 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 유은혜 경기도교육감 예비후보가 15일 경기도공공형어린이집연합회 임원들과 간담회 후 기념 촬영을 하고 있다. (유은혜 캠프 제공)

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유은혜 경기도교육감 예비후보가 ‘공공형 어린이집’ 지원으로 격차 없는 지원체계 구축에 앞장서겠다고 공약했다.유 예비후보는 15일 ‘경기도공공형어린이집연합회 간담회’에서 “공공 보육의 지속가능성을 확보하기 위해 아이 중심 교육 체계를 갖추겠다”며 이같이 밝혔다.이 자리에서 연합회 임원들은 “2022년 지방이양 이후 2027년부터 공공형 어린이집에 대한 국비 지원이 종료됨에 따라 보육 현장의 불안정성이 커지고 있다”며 “공공형 어린이집이 공공성을 유지할 수 있도록 실효적 대안을 제시해달라”고 건의했다.또 “운영비 부족에 따른 보육의 질 저하, 종사자 처우 악화가 우려된다”며 ▲운영비 지원의 지속성 확보 및 도비 지원 확대 ▲현장 중심의 실효적 정책 거버넌스 구축 ▲공공 보육 인프라 강화를 위한 중장기 로드맵 마련 등을 제안했다.이에 대해 유 예비후보는 “중단 없는 보육 지원과 안정적인 교육환경이 조성되도록 공공형 어린이집 관련 운영지원 시스템을 고도화하겠다”며 “교육부, 지자체 등과도 협력해 격차 없는 지원 체계가 갖춰질 수 있도록 앞장서겠다”고 약속했다.한편 공공형 어린이집은 ‘믿고 맡길 수 있는 보육 실현’을 목표로 2011년 도입된 민간형 공보육 모델이며, 현재 경기도 내에는 679개소가 운영 중이다.