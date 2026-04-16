권오상 대구 서구청장 예비후보, 이재화 시의회 부의장 지지에 세결집

전날 김종록·위용복 전 서구의장 지지 선언도
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이재화 대구시의회 부의장(왼쪽)이 16일 권오상 대구 서구청장 예비후보의 선거사무소를 찾아 지지를 공식 선언했다. 권오상 예비후보 선거사무소 제공
권오상 국민의힘 대구 서구청장 예비후보가 세(勢) 결집에 나서는 데 이어 생활밀착형 복지 공약 마련에 집중하고 있다.
16일 권오상 예비후보 측에 따르면 이재화 대구시의회 부의장이 선거사무소를 찾아 권 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다. 서구에 지역구를 둔 이 부의장은 “권 예비후보가 대구시와 서구에서 일하는 과정을 직접 지켜보고 내린 판단”이라며 “서구를 위해 이미 검증된 인물”이라고 지지하게 된 배경을 설명했다.
전날에는 김종록, 위용복 전 서구의회 의장이 지지선언을 하기도 했다. 이들은 “권 예비후보는 오랜 행정 경험을 바탕으로 지역 현안을 정확히 이해하고 있는 준비된 인물”이라며 “실질적인 변화를 이끌 적임자로 판단해 지지를 결의했다”고 밝혔다.
권 예비후보는 생활밀착형 공약을 내놓기도 했다. 대구여성회관 서구 이전 및 복합공간 조성, 장난감 도서관 확충 등이 핵심이다. 그는 “여성회관은 1989년 문을 연 뒤 시설 노후화와 접근성 문제로 이용률이 저조하다”며 “서구로 기능을 이전해 접근성을 높이고 교육·일자리·돌봄·문화가 결합한 복합공간으로 탈바꿈시키겠다”고 설명했다. 여성 일자리 지원과 경력단절 여성 재취업 프로그램, 가족 단위 생활밀착형 프로그램 등을 확대 운영하겠다는 게 권 예비후보의 설명이다.
권 예비후보는 “고물가 시대에 아이 장난감 구입비조차 가계에 큰 부담이 되고 있다”며 “권역별 공공시설을 활용해 장난감 도서관을 조성하고, 온라인 예약 및 기부 플랫폼 운영을 통해 공공 돌봄 서비스를 강화하겠다”고 강조했다.
문성호 서울시의원 “CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축 E/L 설치 등 서울시 특교 22억원 확보”
서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 홍제·홍은권역 방범용 CCTV 설치, 구 서울여상 보도육교 개축공사 엘리베이터 설치, 인왕산 이음길과 안산 황톳길 보수 등을 위한 서울시 특별교부금 총 22억여 원을 확보했다. 문 의원은 지난 13일 서대문구에 해당 예산이 교부됐음을 알리며, 마지막까지 지역 발전을 위한 예산과 서울시 특교금을 확실하게 확보하겠다고 약속했다. 그는 서대문구에 교부된 서울시 특교금 총 22억여 원에 대해 설명하며, 지난해 발생한 ‘홍제동 어린이 유괴미수 사건’의 후속 보완 조치인 방범용 CCTV 증설이 이뤄지고 있다고 전했다. 문 의원에 따르면 이번 특교금으로 CCTV가 추가 설치되는 지역은 홍제동 278-14 일대, 홍제동 381 일대, 홍은동 453-1 일대 등이다. 그는 회전형과 고정형 방범용 CCTV 설치를 통해 안전 사각지대를 최소화하겠다고 다짐했다. 본인의 지역구가 아니지 않냐는 서울시 관계자의 질문에는 “인접 지역이지만 작년 모두를 놀라게 했던 유괴미수 사건이 다시는 일어나지 않게 하겠다는 마음으로 확보에 힘을 보탰다”고 소회를 밝혔다. 이어 안산초등학교 학생들의 안전한 등하교와 무악재 주민들의 안전한 보행을 위해 구
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한편, 서구 부구청장을 역임한 권 예비후보는 대구시의원을 지낸 김대현 예비후보, 서구 도시건설국장 출신의 송영현 예비후보와 3자 경선을 펼친다. 이에 권 예비후보는 허위·비방 없는 정책 중심 경선을 공식 제안하기도 했다.
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