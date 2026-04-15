조국 “민주당이 부산 출마 말려” 정청래 “전 지역 반드시 공천”

평택을 재선거 출마 선언 여진 지속

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이미지 확대 정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다.

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2026-04-16 5면

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경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표가 “더불어민주당 측에서 부산 불출마 요청이 있었다”고 주장했다. 혁신당에선 민주당을 향해 ‘평택을 무공천’을 요구하고 있지만 민주당은 “서로 요구를 주고 받을 사안이 아니다”라고 선을 그었다.조 대표는 이날 한 유튜브 방송에서 “민주당 주요 인사들이 언론 인터뷰를 통해서 또는 저에게 직접 연락해 ‘부산은 선택 안 했으면 좋겠다’는 얘기를 많이 했다”고 말했다.이어 “‘박형준 대 전재수’ 구도가 중심이 돼야 하는데 제가 부산 북구에 나가게 되면 ‘조국 대 한동훈’ 또는 ‘조국 대 누구’로 구도가 바뀌면서 부산시장 선거에 문제가 발생할 수 있다고 우려를 얘기했다”고 전했다.조 대표는 또 평택을 출마 철회를 요구한 김재연 진보당 상임대표를 향해선 “지금 특정 지역구가 특정 정당의 전유물일 수는 없다”고 했다.이에 황명선 민주당 최고위원은 부산 현장 최고위원회의에서 조 대표와 김 대표를 언급하며 “상대방에게 과도한 요구를 하기보다 연대와 협력을 (해야 한다)”며 “서로 ‘잘하기 경쟁’을 하는 것이 마땅한 도리”라고 강조했다.‘민주당 귀책사유로 치러지는 재선거인 만큼 공천을 하지 않아야 한다’는 조 대표 주장에는 “후보와 정당이 갑론을박하며 서로 요구를 주고받을 사안이 아니다”라고 선을 그었다.황 최고위원은 조 대표를 겨냥해 “비례대표로 국회의원이 됐다 (유죄 확정으로) 사임을 해 다른 분이 승계했다”며 “어떻게 보면 굉장히 큰 귀책 사유가 아니겠느냐”고 직격하기도 했다.민주당은 조 대표의 평택을 출마와 관계 없이 자당 후보를 공천한다는 입장이다. 정청래 대표도 이날 “첫 번째는 전략공천이 원칙이며, 전 지역에 공천을 한다. 두말할 필요가 없다”고 밝혔다.이런 가운데 평택을 후보로 거론되는 김용 전 민주연구원 부원장은 16일 최원용 평택시장 예비후보의 후원회장 자격으로 평택을 찾을 것으로 알려졌다.한편 정 대표는 하정우 청와대 AI미래기획수석의 부산 북구갑 차출을 위한 분위기 조성에 나섰다.정 대표는 옆자리에 앉은 부산시장 후보인 전재수 의원에게 “하 수석을 좋아하느냐”고 묻자, 전 의원은 “저한테 자꾸 물어보시나. 사랑합니다. 아주 사랑합니다”라고 했다.이런 가운데 강훈식 청와대 비서실장은 하 수석 차출론과 관련해 “대통령이나 당이 결정할 문제는 아니다”라면서 “본인이 결정할 문제”라고 밝혔다.