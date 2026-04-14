조국 가세에 ‘초다자구도’ 된 평택을… 범여권 역학구도 예측불허

조, 험지에서 ‘국힘 제로’ 명분 강조

여권 단일화 염두에 둔 선택 해석도



민주당, 이번 주 비공개 회동 예고

공천·선거 연대 문제 논의 가능성도



인천 계양을·연수갑 교통정리 난항

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 조 대표는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을 지역구에 출마하겠다고 밝혔다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 조 대표는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을 지역구에 출마하겠다고 밝혔다.

이지훈 기자

2026-04-15 2면

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조국 조국혁신당 대표의 참전으로 오는 6월 경기 평택을 재선거 판이 커졌다. 더불어민주당, 국민의힘, 진보당, 원외 군소 정당 등 이미 7명의 예비후보가 등록한 상황에서 조 대표까지 가세하며 ‘초다자구도’가 형성됐다. 평택을이 예측불허의 ‘박빙’ 선거구로 떠오르면서 미니 총선급인 이번 재보궐 전략공천을 앞둔 민주당의 셈법도 복잡해졌다.조 대표는 이날 국회에서 평택을 출마를 선언하며 ‘국민의힘 제로(당선자 0명)’ 목표와 ‘귀책사유 정당 무공천’ 원칙을 명분으로 내세웠다. ‘험지 출마’를 예고해 왔던 조 대표는 “평택은 (지난 19~ 21대 총선에서) 국민의힘이 세 번 연속 이긴 곳”이라며 “지금도 여전히 강세”라고 했다.그러면서 “평택에는 조직도 없고 지역위원회도 없고 기초의원도 없다”며 “지금 (선거까지) 50일 남았는데 제 몸으로 뛰어서 3표 차이로 이길 것”이라고 했다. 이재명 대통령이 지난 대선 당시 투표를 독려하며 “3표가 더 필요하다”고 언급한 걸 인용한 발언으로 분석된다.민주당 의원의 광역단체장 후보 선출로 재보궐 가능성이 높은 부산 북구갑, 경기 하남갑도 조 대표 출마 후보지로 거론돼 왔지만 이곳들은 민주당 귀책사유가 발생한 곳이 아니라는 게 조 대표 설명이다. 조 대표가 평택을을 택하면서 민주당과 혁신당 사이 선거 연대 논의도 본격화될지 주목된다.이 지역은 현재 민주당에선 서재열 스카이학원 원장 외 뚜렷한 후보가 없는 상태다. 조 대표가 평택을을 선점한 만큼 추후 선거 연대 또는 단일화 협상에서 조 대표가 우위를 점할 수 있을 것으로 보인다.양당 사무총장은 이번 주중 비공개 회동을 가질 예정이다. 이 자리에서 평택을 공천 및 선거 연대 문제가 논의될 가능성이 있지만 민주당은 여전히 후보 단일화에 거리를 두고 있다. 조 대표도 “선거 연대를 생각하며 앞으로 제 선거운동을 하지는 않겠다”고 했다.혁신당과 함께 정치개혁을 외쳐 온 진보당이 조 대표의 ‘출마 철회’를 촉구하고 있는 점도 변수다. 평택을 예비후보로 등록한 김재연 진보당 대표는 페이스북에 “대의도, 명분도 없는 출마를 철회하라”고 했다. 진보당이 이 지역으로 당력을 집중하고 유의동 전 의원 등 국민의힘 후보가 확정되면 조 대표도 승리를 장담하긴 어렵다.조 대표의 출마 선언으로 여야의 재보궐선거 공천도 본격화될 것으로 보인다. 민주당은 김남준 전 청와대 대변인과 송영길 전 대표 등을 둘러싼 인천 계양을 및 연수갑에 대한 ‘교통정리’도 쉽지 않은 상황이다. 또 보석 상태인 김용 전 민주연구원 부원장도 경기 지역 출마 의사를 밝히면서 지도부의 고민이 커질 것으로 보인다. 이에 당 안팎에선 출마 희망자 중 일부는 공천을 못 받는 상황에 처할 것이란 분석이 나온다.국민의힘은 부산 북구갑 공천 여부를 둘러싼 내부 잡음이 계속 커지는 상황이다. 다만 그 외 재보궐이 확정된 지역은 대부분 민주당 강세 지역으로 분류돼 인물난이 이어질 것으로 예상된다.