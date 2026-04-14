민형배 의원, 민주당 전남광주특별시장 공천 확정

재선구청장·청와대 비서관 등 지내…시민주권 정부, 제 1호 공약
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민형배 더불어민주당 전남광주특별시장 후보.
민형배 더불어민주당 의원이 14일 6·3 지방선거 민주당 전남광주통합특별시장 후보로 선출됐다.
소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 오후 6시 15분 여의도 당사에서 전남광주통합특별시장 결선 결과를 발표했다.
결선 투표는 지난 12일부터 14일까지 민 의원과 김영록 현 전남지사를 대상으로 진행됐다. 최종 득표율은 발표하지 않는다.
민 의원은 제13·14대 광주 광산구청장과 청와대 비서관, 제21·22대 광주 광산을 재선의원을 지냈다. 이재명 정부 출범 후에는 당 차원에서 추진한 검찰개혁특별위원회 위원장을 맡는 등 검찰 개혁에 앞장서며 선명성 있는 개혁가 이미지와 전국적인 인지도를 쌓았다.
1호 공약으로는 ‘시민주권 정부’를 내걸었다. 행정통합에 따른 정부 재정인센티브인 4년간 20조원의 사용처에 대해서는 80%를 기업 투자 유치에 우선 활용하고, 인재 육성과 사회안전망에도 10%씩 배분하겠다고 공약했다.
한편, 야권에서는 국민의힘에서는 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표와 안태욱 전 국민의힘 광주시당위원장이 전남광주통합시장 후보 공천을 신청했다.
진보당은 단일화를 거쳐 이종욱 민주노총 광주본부장을 특별시장 후보로 낙점했다. 이 후보는 용인 삼성반도체 산단 호남 이전 등 지역 공동번영 통합 공약 등을 제시하고 있다.
정의당은 강은미 전 의원이 예비후보 등록까지 마쳤다. 노동운동가 출신으로 기초·광역의원을 거쳐 국회에 진출한 뒤 원내대표, 비상대책위원장 등을 지냈다.
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