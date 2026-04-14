오세훈 “지방선거서 정권견제 최소한 교두보 확보해야”

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오세훈(왼쪽 세 번째) 서울시장이 14일 서울 중구 방산시장에서 인쇄·포장재 업체 피해 현황을 파악하기 위해 상인과 대화를 나누고 있다. 2026.4.14. 서울시 제공
오세훈 서울시장이 14일 “이번 지방선거에서 정권 견제의 최소한의 교두보가 확보되어야 한다”며 자신이 당선되어야 할 당위성을 강조했다.
오 시장은 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “이번 선거에서 (더불어민주당에) 서울시장 자리를 내놓게 되면 완전히 독주 체제로 들어가게 될 것”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “이재명 정부가 폭주하고 있다. 사법부는 이미 손안의 공깃돌같이 느끼는 것 같다. 민주주의가 무너지고 있다”며 “(이재명 대통령 측근으로 꼽히는) 김용 (전 민주연구원 부원장의 국회의원 보궐선거) 출마 고려에 무게가 실리는 것을 보며 ‘이 정권이 드디어 이제 오만해지기 시작했구나’ 했다”고 말했다.
그러면서 “폭주 기관차가 될 수 있는 상황에서 초기에 지방선거에서 제어하지 않으면 안 되겠다는 생각을 절실하게 하게 된다”고 덧붙였다.
이어 “만약 (민주당이) 지방선거에서 완승하면 폭주 기관차가 견제 없이 폭주할 것”이라며 “국민 여러분께서는 그 점에 착안해 최소한 견제의 힘은 남겨달라”고 강조했다.
송도호 서울시의원 “관악구 서울시 특별조정교부금 27억원 확보”
서울시의회 송도호 시의원(더불어민주당, 관악구 제1선거구)은 관악구 지역의 생활안전과 인프라 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 약 27억원을 확보했다고 밝혔다. 이번 특별조정교부금은 ▲신림동 복합청사 건립 ▲스마트 도로열선 시스템 설치 ▲장마 대비 하수관로 및 빗물받이 정비 등 주민 생활과 직결된 핵심 사업에 투입될 계획이다. 먼저 신림동 1439-3 일대에는 7억 7700만원이 투입되어 지하 2층~지상 5층, 연면적 2592㎡ 규모의 복합청사가 건립된다. 행정·복지 기능을 통합한 생활밀착형 공공시설로 조성되어 지역 주민의 이용 편의와 공공서비스 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 겨울철 결빙사고 예방을 위한 스마트 도로열선 시스템 설치 사업에는 17억 200만원이 투입된다. 광신길, 호암로, 봉천로21길 등 관내 주요 경사지 및 취약구간 약 1.2km에 열선이 설치되어 폭설 시에도 안전한 보행·차량 통행 환경을 확보할 계획이다. 또한 집중호우로 인한 침수 피해를 예방하기 위해 하수관로 및 빗물받이 정비 사업에 3억원이 투입된다. 하수관로 준설 및 세정, 빗물받이 대규모 정비를 통해 여름철 수해 취약지역의 대응력이 한층 강화될 전망이다. 송 의원은
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그는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 자신을 ‘용두사미’라고 비판한 것에 대해서는 “정 후보는 ‘과대포장’이라고 공격할 수 있다”면서 “적어도 시장, 구청장을 10년씩 한 사람끼리의 대결이라면 레토릭 전쟁은 그만하고 실체적인 토론이 이뤄졌으면 한다”고 답했다.
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