정치 6·3 지방선거 [속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사…3선 도전 하승연 기자 입력 2026-04-14 10:24 수정 2026-04-14 10:24 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/14/20260414500076 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 국민의힘 경북도지사 후보자 토론회 31일 오후 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경북도지사 경선 1차 비전토론회에서 이철우 후보가 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 경북도지사 후보자 토론회 31일 오후 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경북도지사 경선 1차 비전토론회에서 이철우 후보가 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 [속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사…3선 도전 하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지