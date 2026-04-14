이철우, 경북지사 3선 도전 확정...국민의힘 경선 최종 승리

6·3 지방선거 국민의힘 후보 확정

‘한국시리즈’ 거친 김재원에 본경선 승

민주당 오중기와 8년 만의 리턴매치

이미지 확대 국민의힘 경상북도지사 경선 1차 비전토론회 발언하는 이철우 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 31일 오후 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경상북도지사 경선 1차 비전토론회에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 경상북도지사 경선 1차 비전토론회 발언하는 이철우 이철우 국민의힘 경북도지사 후보가 31일 오후 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경상북도지사 경선 1차 비전토론회에서 발언하고 있다. 뉴시스

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국민의힘 6·3 지방선거 경북지사 후보로 14일 이철우 현 지사가 확정됐다. 이 지사는 김재원 최고위원과 치열한 경선 끝에 최종 승리했다. 국민의힘 후보로 확정된 이 지사는 오중기 민주당 후보와 본선에서 맞붙는다. 이로써 양당 후보가 모두 확정된 지역은 부산·인천·대전·경북·경남·강원 등 7곳으로 늘었다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 여의도 중앙당사에서 지난 12~13일 치러진 경북지사 본경선 결과를 발표했다. 박덕흠 공관위원장은 “이 지사가 국민의힘 경북지사 후보로 결정됐다”고 밝혔다. 경북지사는 이 지사를 제외한 도전자들이 1차 경선을 치러 김 최고위원이 선출됐고 ‘한국시리즈’ 방식으로 이 지사와 김 최고위원이 최종 경선을 치렀다. 본경선은 당심(당원투표 50%)과 민심(여론조사)이 절반씩 반영됐다.이 지사는 2018년 지방선거에서 승리를 거뒀던 오 후보와 8년 만에 리턴매치를 벌이게 됐다. 당시 이 지사는 권오을 국가보훈부 장관이 바른미래당 후보로 출마해 득표율 10.19%를 얻었음에도 52.11%를 득표해 오 후보(34.32%)에게 승리한 바 있다.