한동훈 부산 북구갑 출마… 친한계 지원 채비, 국힘 “무공천 안 될 말”

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한동훈 부산 북구갑 출마… 친한계 지원 채비, 국힘 “무공천 안 될 말”

박효준 기자
입력 2026-04-13 18:04
수정 2026-04-13 18:04
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친한계 선거법 따른 지원 범위는

韓, 북구갑 만덕동에 아파트 계약
친한계 당에 무공천 요구·유세 준비

국힘 개별 의원은 韓 유세 참여 가능
같은 색 점퍼 착용·연설 나설 수 있어
의원 단체의 지원은 법 위반 소지
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한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 부산 북구에 집을 구한 사실을 공개하며 국회의원 보궐선거 출마를 사실상 공식화했다. 사진은 한 전 대표가 지난 8일 부산 시민들과 기념촬영을 하는 모습. 한동훈 전 대표 유튜브 캡처
한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 부산 북구에 집을 구한 사실을 공개하며 국회의원 보궐선거 출마를 사실상 공식화했다. 사진은 한 전 대표가 지난 8일 부산 시민들과 기념촬영을 하는 모습.
한동훈 전 대표 유튜브 캡처


한동훈 전 대표가 13일 “얼마 전 부산 북구 만덕에 집을 구했다”며 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 사실상 공식화했다. 일각의 ‘무공천’ 요구에 국민의힘은 “있을 수 없는 일”이라고 일축했지만 친한(친한동훈)계 의원들은 대거 ‘무소속 한동훈’ 지원에 나설 예정이라 논란이 뜨거울 전망이다.

한 전 대표는 이날 페이스북에 “부산 시민을 위해 살겠다”며 이같이 밝혔다. 북구갑은 더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원의 지역구로 보궐선거가 예정된 곳이다. 한 전 대표는 지난 8일 구포시장 방문 때 만덕동의 한 대단지 아파트를 둘러보고 계약한 것으로 전해졌다.

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한 전 대표가 출마를 사실상 공식화하면서 국민의힘 소속 친한계 의원들이 선거 지원을 준비 중이다. 이들은 당헌·당규에 따른 해당행위와 징계를 감수하고도 한 전 대표 지원에 나설 태세다. 장동혁 대표는 이날 언론 인터뷰에서 “명백한 해당행위”라고 지적했다.

당 일각에선 한 전 대표 당선을 위해 국민의힘이 북구갑을 ‘무공천’ 지역으로 정해야 한다는 주장도 나왔다. 하지만 박성훈 수석대변인은 “(무공천은) 공당으로서 있을 수 없는 일이고, 당원 뜻과 배척되는 결정”이라고 일축했다. 국민의힘에서는 재선을 지낸 박민식 전 의원이 뛰면서 혼전이 예상된다.

친한계 의원들이 어느 선까지 한 전 대표를 지원할 수 있을지도 관심이 쏠린다. 서울신문이 중앙선거관리위원회에 문의한 결과 개별 현역 의원들은 한 전 대표와 같은 색 점퍼를 입고 유세차에 올라 마이크를 잡는 등 지원이 가능하다.

다만 친한계 의원 17명이 단체로 한 전 대표 지원 유세에 나서는 것은 법적으로 문제의 소지가 있다. 선관위는 “선거법상 무소속 후보자가 특정 정당으로부터 지지 또는 추천받고 있음을 표방하는 것은 금지되는데 단체로 유세에 나서면 유권자들이 혼동할 수 있다”고 말했다.

앞서 대법원은 정당의 지지를 나타내는 행위에 대해 “구체적 상황에서 모든 관련 사정을 종합적으로 고려해야 한다”고 판단한 바 있어 추후 법적 다툼이 이어질 수도 있는 대목이다.

한 전 대표가 국민의힘 소속 박형준 부산시장 지지를 호소하거나 반대의 경우도 불가능할 것으로 보인다. 공직선거법 제88조에 따라 선거구가 중복되는 다른 후보자의 선거운동은 불가능하기 때문이다. 부산 지역 친한계 의원이 박 시장 선거대책위원회에서 직을 맡았다면 그도 한 전 대표를 지원할 수 없다.
박효준 기자
2026-04-14 6면
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