유은혜-안민석, ‘웹자보 홍보물’ 논란 확산…단일화 파행 우려

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유은혜 경기도교육감 예비후보가 13일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. (유은혜 선거캠프 제공)
유은혜 경기교육감 예비후보는 13일 ‘자신을 보수층 지지를 받는 후보로 몰아간 SNS 홍보물 제작 의혹’과 관련해 안민석 예비후보의 해명을 거듭 촉구하며 공개사과를 촉구했다. 경기교육혁신연대의 책임 있는 조치도 요구했다.
유 예비후보는 이날 경기도의회에서 기자회견을 열고 “안 예비후보는 설득력 없는 거짓 해명을 하고 있다”며 첫 사과 요구 후 안 예비후보가 “SNS 홍보물을 제작한 사실이 없다”며 ‘사실무근’이라고 낸 반박을 재반박했다.
앞서 안 후보 측은 “해당 웹자보를 제작한 사실이 없으며 근거 없는 비방을 중단하라”고 반박했다.
유 예비후보는 문제를 제기한 SNS용 홍보물들의 정보 입력 순서와 방식, 숫자와 이름을 배치한 방식, 텍스트의 문장 구조와 폰트, 색감, 인물 사진의 처리 방식 등의 동일성을 근거로 안 캠프 측의 반박이 거짓이라고 주장했다.
또 여론조사 결과를 왜곡해 공표 또는 보도할 수 없다는 공직선거법과 최근 당선 가능성 1위처럼 보이게 한 홍보물 제작 사건의 최근 대법원 판단을 제시하며 고발 가능성까지 내비쳤다.
이와 함께 혁신연대 측이 안 후보 캠프의 진술만으로 사건을 종결 처리한 것에 대해 “심판이 호루라기를 잃어버렸다고 경기를 중단해서는 안 된다”며 “조사 역량 부족을 이유로 책임을 회피하지 말라”고 직격했다.
그러면서 14일 후보들 간 2차 토론회 전에 안 예비후보 측과 경기교육연대가 책임 있는 답변을 내놓지 않을 경우 어떻게 대응할지 심각하게 고민하겠다고 강조했다.
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안민석 경기도교육감 예비후보 보도자료 캡처
이에 대해 안민석 예비후보 측은 다시 입장문을 내며 맞섰다.
안 예비후보 측 김동선 선대본 총괄집행위원장은 “안민석 후보와 단일화 추진 기구를 비난하는 것은 민주진보 경기교육감 단일화에 찬물을 끼얹는 행위로 대단히 유감이며 온당치도 않다”며 “안민석 후보 캠프는 유 후보 측이 이야기하는 웹자보를 제작한 사실이 없다”고 거듭 밝혔다.
이어 “유은혜 후보가 네 명의 단일화 후보 중에 보수층의 지지를 가장 많이 받는 것도 사실이고, 보수층 지지자들을 여론조사에 포함시키자며 결정된 단일화 룰에 이의 제기를 한 것 또한 사실”이라고 덧붙였다.
이상훈 서울시의원 “서울 패션봉제산업 살리려면 현재와 같은 파편화된 지원체계 혁파해야”
서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 지난 8일 서울시청 서소문2청사에서 열린 ‘서울 패션봉제분야 의견 청책 간담회’에 참석해 서울 도심제조업의 핵심인 패션봉제산업의 위기를 돌파하기 위한 대안을 제시하고 서울시의 전면적인 정책 개혁을 촉구했다. 이번 간담회는 패션봉제산업 지원을 담당하는 서울시 경제실과 자치구 담당자, 서울패션허브 등 봉제지원기관, 봉제업체 대표들이 참여한 가운데 노동자 고령화와 인력난 등 패션봉제 현장의 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이 의원은 현재 서울경제진흥원, 서울디자인재단, 서울패션허브 등 여러 단위로 흩어져 있는 패션봉제 지원체계의 비효율성을 지적하며 기획에서 제조, 유통에 이르는 가치사슬(Value Chain)을 유기적으로 통합 지원할 컨트롤타워의 필요성을 강조했다. 그는 “현재와 같이 지원기관에서 서울시 사업을 단순 대행하는 수준을 넘어 산업 발전을 위한 종합 비전을 수립하고 일관성 있게 정책을 추진할 전담 지원조직을 구축해야 한다”고 역설했다. 또한 서울시와 자치구 간의 명확한 역할 분담을 통해 효율적인 지원체계의 정립을 촉구하며 “서울시는 글로벌 판촉 지원, 산
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한편 진보 진영 경기도교육감 단일화를 추진 중인 경기교육혁신연대는 여론조사 45%와 선거인단 투표 55%를 합산해 22일 후보를 선출한다.선거인단은 16일까지 모집하며, 여론조사는 18~20일 진행된다.
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