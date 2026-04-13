민심캠프, ‘공명선거감시단’ 출범…불·탈법 선거 의혹 대응

명의 도용해 ‘김영록 지지’ 대량 발송…경로당·교회 등 불법 투표 의혹 잇따라

27개 시·군 지역책임자 지정, 신속 대처…양은숙 변호사 단장 맡아 법률 대응

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선후보 측 민심캠프가 13일 ‘공명선거감시단’을 공식 출범했다. 민형배 후보 경선사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선후보 측 민심캠프가 13일 ‘공명선거감시단’을 공식 출범했다. 민형배 후보 경선사무소 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보 측 민심캠프가 13일 오전 ‘공명선거감시단’을 공식 출범하고, 후보 간 공정 경선을 촉구했다.이번 ‘공명선거감시단’ 출범은 경선 과정에서 명의도용 불법 지지문자 발송 등 불법 행위 정황이 잇따라 제기됐고 특히 본경선 과정에서 불법 대리투표 의혹까지 불거진 데 따른 조치다.실제로 결선투표 첫날인 12일, 광주시민 A씨의 명의가 무단 도용돼 김영록 후보 지지 문자가 대량 발송되고, 이후 해명 문자까지 본인 동의 없이 반복 발송된 사실이 확인됐다.민심캠프는 즉각 민주당·광주시 선거관리위원회에 신고하고 공직선거법·개인정보보호법 등으로 경찰 고발했다.본경선이 이뤄진 지난 4월 초에는 전남 지역 일부 경로당·요양원 등지에서 고령 권리당원을 대상으로 온라인 투표를 대신 해주는 이른바 ‘대리투표 알바’를 제의한 정황이 담긴 복수의 제보도 접수됐다.경선을 둘러싼 불법 행위 정황이 잇따르자 민심캠프는 체계적인 대응이 필요하다고 판단, 전남·광주 27개 지역 전역에 지역 책임자를 배치한 공명선거감시단을 출범했다.단장은 양은숙 변호사가 맡아 부정선거 제보 확인과 법률 대응을 총괄한다.공명선거감시단은 각 지역에서 접수되는 제보를 실시간으로 확인하고, 위법 소지가 있는 행위에 대해서는 즉각 법률 검토와 현장 대응에 나선다.특히 고령층 등 정보 취약계층을 상대로 한 불법 선거 개입은 유권자의 자유로운 의사를 왜곡하는 중대 범죄 행위인 만큼 끝까지 책임을 묻겠다는 입장이다.양은숙 공명선거감시단장은 “단순한 투표 참여 안내와 유권자의 의사결정권을 침해하는 대리투표 유도는 전혀 다른 문제”라며 “지역 책임자들과 함께 제보 접수부터 사실 확인, 법적 대응까지 빈틈없이 점검하겠다”고 강조했다.한편 민심캠프는 온라인·SNS를 통해 확산되는 허위사실에 대응하기 위해 전직 광주지법 부장판사 출신 변호사 등 10여 명의 법률 전문가로 구성된 ‘가짜뉴스 대응본부’도 함께 운영 중이다.불법·허위 선거 관련 제보는 카카오톡 검색창에서‘허위 및 불법선거 제보 센터’를 검색해 누구나 참여할 수 있으며, 제보자 신원은 철저히 보호된다.